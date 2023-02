La posición asumida por el Ministerio de la Mujer desde que se originó el debate por la penalización absoluta o no del aborto en el nuevo Código Penal, siempre ha sido la de aprobar una norma que garantice los derechos de las mujeres a decidir entre vivir o morir.



Así lo afirmó este viernes la titular del Ministerio de la Mujer, Mayra Jiménez, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, en la que también consideró que la mayoría del pueblo dominicano favorece la despenalización del aborto en las circunstancias que prevén las denominadas tres causales.



“La mayoría del pueblo está a favor de que cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo, ella pueda decidir; que si una niña o una adolescente fue violada y quedó embarazada por ese hecho tan atroz, su familia tenga la posibilidad de analizar y decidir. Y si esa familia decide que esa niña debe seguir con ese embarazo tan doloroso y esa situación tan especial, nadie se lo va a impedir. De eso es que se trata, decidir entre vivir o morir”, planteó Jiménez.



Sin embargo, expresó que las mujeres la tienen muy difícil cuando se trata de legislaciones que coloquen los derechos de las damas en el centro, situación que atribuye a que las mujeres aún no tienen plena conciencia de lo que implican los derechos humanos de ellas.



“Necesitamos, entonces, un Congreso más comprometido con nuestros derechos, que puedan legislar desde una perspectiva de género, para que podamos avanzar”, añadió, al tiempo de señalar que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para dejar fuera de las legislaciones los derechos humanos de las mujeres.



Embarazos en adolescencia



Por otra parte, a la ministra de la Mujer también le preocupa el tema de los embarazos en adolescencia y las uniones tempranas. Al respecto, señaló que la administración del presidente Luis Abinader encontró que la República Dominicana encabeza la lista de países con embarazo en adolescentes y uniones tempranas.



Para la funcionaria este flagelo se resuelve con una efectiva política de educación, pero considera que todavía existe mucha resistencia en una parte de la sociedad, para que se imparta educación sexual y reproductiva en las escuelas, con el fin de que las niñas aprendan a cuidarse y mejorar su sexualidad.



“Está demostrado que mientras más información y formación tienen, más extienden el plazo de iniciar su vida sexual y se producen mucho menos embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Siempre vamos a insistir en el tema de la educación, estos temas hay que abordarlos”, sostuvo.



Señaló que el Estado dominicano, desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que preside la primera dama Raquel Arbaje, está diseñando acciones y políticas públicas para mejorar esos indicadores en los 22 municipios que tienen los índices de violencia más altos.



Para Jiménez no hay mayor violencia que ver una niña o adolescente embarazada de un adulto. “Cuando usted conoce a alguien que está con un adolescente, ese no es su esposo, no es su marido. Aquí hay que hablar como es, ese es un violador de esa niña o esa adolescente, y esa es la cultura que se debe cambiar”, añadió.