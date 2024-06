El ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, encabezó ayer el acto de celebración del Día Mundial del Donante, con un llamado a los ciudadanos a tomar conciencia de la importancia de donar sangre de manera voluntaria para contribuir a salvar vidas.



La actividad fue celebrada en la Universidad Iberoamericana, con la presencia del doctor Pedro Sing, director general del Hemocentro Nacional, institución que coordina la estrategia nacional de sangre.



El ministro de Salud indicó que desde el Ministerio trabajan de manera incansable para mejorar la reserva. “La sangre es una necesidad nacional, es un problema nacional. Estamos trabajando enormemente para solucionarlo, y lo lograremos con la gracia de Dios y con el trabajo intenso no solamente del Gobierno, sino de toda la comunidad que se va a unir a este plan nacional de red de sangre, en la cual vamos a conformar múltiples nodos”.



En ese sentido, detalló: “Estamos trabajando en la Ley de Seguridad Social para lograr que la sangre sea incluida como parte de las coberturas necesarias, esto nos va a dar sostenibilidad y automaticidad. No es posible que un elemento tan esencial como la sangre no cuente con una plataforma de soporte, desde nuestra llegada al Ministerio de Salud, no hemos descansado para esto y yo les garantizo que prontamente vamos a ver resultados importantes”.



Mientras que Pedro Sing, director general del Hemocentro Naciona destacó que han ascendido al primer lugar en la colecta y entrega de sangre, con un total de 70 mil 235 pintas, equivalentes al 39.4% de las 178 mil colectadas por todas las redes públicas y privadas.



Informó que el banco de donantes registrados aumentó a 30 mil 623, muy por encima de los 170 encontrados en el año 2021 cuando inició sus operaciones de manera formal el Hemocentro Nacional. Con el fin de aumentar ha suscrito 22 acuerdos de colaboración interinstitucional, resaltó.