El ministro de Educación, Ángel Hernández, dejó instalada la comisión encargada de revisar y modificar la Ley General de Educación 66-97, conformada por los actores claves que inciden en el sistema a nivel nacional, a quienes exhortó a trabajar por una normativa que esté acorde a los tiempos actuales y garantice el aprendizaje.



Durante la reunión de inicio de los trabajos, celebrada en el salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el Ministro Hernández aseguró que el concurso de todos los que forman parte del sector educativo en la renovación de la normativa dará como resultado una pieza congruente con los actuales días, que promueva derechos e inclusión social.



“Una Ley que permita que el sistema de educación preuniversitario se ponga a tono con los avances que ha tenido la sociedad dominicana en los últimos tiempos y no solamente la sociedad dominicana, sino el contexto en el cual se desarrolla la educación a nivel continental y a nivel mundial”, manifestó.



Afirmó que colaborar con la actualización de la Ley de Educación es un compromiso de cada ciudadano, debido a que este sector es el que más impacta en la dinámica de la sociedad dominicana, “por lo que es necesario que todos podamos aportar nuestro granito de arena”.



El coordinador de comisión, Radhamés Mejía, agradeció al Ministro Hernández tomarlos en cuenta para formar parte de la transformación de la actual normativa, al tiempo que aseguró que todos trabajarán con entusiasmo y con un alto sentido de compromiso en favor de la calidad del sistema educativo de República Dominicana.



Expresó que unas de las principales tareas de la comisión es elaborar una metodología de trabajo adecuada acorde con los nuevos tiempos y sumarse a los esfuerzos previos que se han hecho para impulsar el desarrollo de la educación dominicana.



Mientras que Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), agradeció al Ministro Ángel Hernández la invitación para formar parte de esta comisión, a la vez que dijo que estarán en una actitud positiva en la tarea que se les está encomendando.



“Qué bueno esta sea una mesa plural; esto nos ayudará a tener una ley que represente los intereses de la sociedad. Naturalmente nos une tener una ley moderna, una ley que identifica al Estado dominicano y que consolida los derechos, no solamente de los sectores, sino de la población dominicana, que es en definitiva lo que todos tenemos que procurar en esta mesa”, expresó Hidalgo.



De su lado, la rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISEEPP), Dinorah García Romero, manifestó que la comisión trabajará con empeño para garantizar resultados efectivos, al tiempo que valoró que toda la sociedad esté informada de este proceso para que “nos acompañe y nos aporte, y nos interpele cuando tenga que hacerlo y así mejoramos el trabajo”.



El ministto valoró, igualmente, la presencia de la ADP, como colectivo clave para que la voz de los docentes sea escuchada de cara a la modificación de la pieza. Sugirió también integrar al diálogo a aquellos docentes que no forman parte de ese gremio para que aporten desde su experiencia.

Los comisionados que fueron juramentados

La comisión está conformada por las exministras de Educación Jacqueline Malagón y Ligia Amada Melo de Cardona, también por Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Olga Espaillat, de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas; Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP; Ancell Scheker Mendoza, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos; Darwin Caraballo, director Ejecutivo de EDUCA, y Laura Calventi, representante de INICIA Educación.