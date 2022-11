Molina sobre investigación a Rodríguez Consoró: cada juez tiene que responder por sus actos

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, manifestó este viernes que cada juez tiene que responder por sus actos ante la sociedad.

Al ser preguntado sobre la investigación penal y disciplinaria que se abrió contra el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, Molina dijo que todos los integrantes del Poder Judicial están expuestos al escrutinio de sus funciones.

Aunque precisó que no puede dar detalles del proceso, debido a que el mismo está en curso y como presidente del Consejo del Poder Judicial en algún momento tendrá que tomar una decisión sobre este caso.

Añadió que todo aquello que conlleva una infracción de carácter penal le corresponde al Ministerio Público, por lo que no puede referirse.

«Este es un proceso que está en curso, es un proceso sobre el cual no puedo emitir ningún tipo de opinión porque me va a tocar tomar algún tipo de decisión en el proceso que se está llevando a cabo. Cuando un juez está conociendo un caso no puede referirse a él», sostuvo al responder preguntas de la prensa durante una actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.