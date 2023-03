Monseñor afirma si Policía no asume reforma no se transformará

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, advirtió este jueves que si la Policía Nacional no se propone cambiar, nunca habrá una transformación de la institución como lo exige la sociedad.

A consideración del prelado por más aspiraciones que se tenga para cambiar el cuerpo del orden, esto no será posible si sus miembros no asumen esta tarea.

«Por muchos deseos de cambios que hayan, del señor presidente, de la sociedad civil, de las instituciones, si la misma Policía Nacional no se propone esto, no lo asume como una tarea suya, no habrá transformación», expresó.