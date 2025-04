Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, invitó a la reflexión en esta Semana Santa.



El obispo también hizo un llamado a buscar un equilibro, a que sin importar dónde nos encontremos “crear el ambiente de espiritualidad”, de oración y reflexión con nosotros mismos.



Tragedia de Jet Set



Sobre la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set sostuvo que “fue una tragedia muy fuerte que humanamente no podemos comprender”, sin embargo, extendió solidaridad a los afectados y recordó que tienen el derecho del dolor porque “la fe no nos quita el sentimiento”, recordó que Jesucristo también lloró con la muerte de Lázaro y ante la cruz.



Incluso, monseñor mencionó que es válido “manifestar rabia contra Dios” porque son momentos en los que es normal cuestionarse sobre porque Dios no protegió a un ser querido, pero siempre sin perder de vista la esperanza.



“Esos familiares que han perdido seres queridos tomen estos días santos como nosotros que, por un lado, estamos apenados de celebrar la muerte de Jesús, pero siempre la esperanza en la resurrección de que el mundo no termina hoy, sino que continúa y que yo desde mi fe debo sacar la fuerza para continuar”, invitando a recordar “recuerdos de amor” con estos seres queridos que serán “eternos” al igual que Jesús.



El nordeste y el catolicismo



La diócesis de San Francisco de Macorís comprende toda la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná, provincias del nordeste del país.



Una dificultad que apuntó el obispo es que la Iglesia en el país no cuenta con estadísticas para obtener datos precisos y “saber en qué medida ha aumentado el catolicismo”.