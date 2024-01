Al oficiar la misa con motivo del Día de la solemnidad de la Virgen de La Altagracia, en la iglesia de igual nombre ubicada en la Ciudad Colonial, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, pidió al país no elegir candidatos señalados por corrupción o con algún tipo de tacha delictiva en las próximas elecciones.



Ozoria indicó que en el proceso electoral está involucrado todo el pueblo dominicano y por ende, se debe de poner en oración al momento de decidir los próximos líderes del Gobierno.



“No podemos escoger gente que busque el interés propio y menos escoger gente que ha sido tachada de delincuente. Si nosotros votamos por gente que ha sido tachada, o corruptos, ahí no estamos ejerciendo el voto como se debe. En este proceso electoral debemos tomar en cuenta el bien de la nación, el bien de todos” aseguró el prelado.



También agregó que deben poner en oración a los votantes para que no busquen intereses personales bajo promesas de los políticos, quienes afirman sacarlos de la pobreza. “Tenemos que orar por los candidatos a los distintos puestos, para que no busquen interés personal o enriquecerse con el país”, dijo el arzobispo.



Señaló que los creyentes no deben permitirse “elegir autoridades que no se preocupen por el bien de la nación”.



Reiteró que hay que orar por este proceso electoral, “por los candidatos, a los distintos puestos para que no busquen interés personal o enriquecerse con el país”.



En su Carta Pastoral, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) invitó a la población a levantar un clamor por los diversos desafíos y problemas que afectan al mundo y en particular a la República Dominicana. Los obispos llamaronn a orar por las elecciones municipales que se celebrarán este 18 de febrero y por las congresuales y presidenciales, que tendrán lugar el 19 de mayo de este 2024. “Para que tengamos unas elecciones realmente democráticas, y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, ejerza el sufragio, no por presiones externas, intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia”, destaca.

Feligreses participan en procesión por la virgen

Cientos de feligreses acudieron la tarde del domingo en la Zona Colonial, para asistir a la tradicional procesión de la Virgen de la Altagracia.



En el parque Independencia le fueron rendidos honores a la Virgen. Los creyentes católicos acompañaron a los párrocos en la procesión y recorrieron las calles Padre Billini, Palo Hincado y Las Mercedes, hasta llegar al santuario Nuestra Señora de la Altagracia.