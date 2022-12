La directora General del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), Dhamelisse Then Vanderhorst, indicó que la mortalidad neonatal en República Dominicana se ha reducido considerablemente en los últimos años con las estrategias que ha implementado el SNS, colocándose4 actualmente en un 15.9%.

Entrevistada en el programa Despierta con CDN, dijo que las principales causas de muerte neonatal en Latino América son la prematuridad, las infecciones, asfixias y las malformaciones congénitas.

Para enfrentar estos males, dijo que el SNS puso a disposición en los hospitales de todo el país utensilios como cafeína y surfactantes, así como la apertura de unidades neonatales, de mama canguro, unidades diagnósticas con ecocardiografías y cardiólogos en muchos centros y maternidades del país.

Sin embargo, consideró que las cifras continúan altas en comparación con los demás países de Latino América, por lo que esperan reducirlas de un 15% actual a un 12% por cada mil nacidos vivos. “Cuba exhibe un 5%, pero ¿qué impacta ahí?: La educación. Nosotros no podemos hacerlo solos y ustedes los periodistas juegan un rol fundamental”, añadió.

Dijo que la solución estaría en la prevención del embarazo en adolescente, y si está embarazada, que no lo oculte y se haga los chequeos médicos correspondientes. Además, sugiere que se eviten las infecciones y los nacimientos prematuros para superar las muertes de neonatales.

De igual manera, resaltó este viernes los niveles de eficiencia y eficacia con que funciona ese centro de salud, al señalar que las operaciones administrativas se rigen por el Modelo Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión, para obtener los resultados que la población y los usuarios en general esperan.

La doctora Then Vanderhorst destacó que el equipo médico y administrativo de la institución que dirige ha mantenido desde el inicio una cultura organizacional, al tiempo de asegurar que los médicos trabajan en base a protocolos de atención, con el debido soporte del personal administrativo, para una mejor gestión en la calidad de los servicios que ofrecen a los usuarios.

“En eso se traduce el servicio que recibe el ciudadano. La mejora debe ser continua, no debe parar. El hospital siempre está montado en la rueda de la mejora continua y, por eso, la excelencia es sostenible. No nos podemos conformar con recibir un premio, porque no es cuestión de tener una estatuilla, estos resultados tiene que percibirlo toda la gente de interés”, manifestó.