La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informó ayer que van a solicitar la designación de un juez de instrucción especial para iniciar formalmente una investigación en contra del diputado Sergio Moya (Gory), por su presunta implicación en el caso de corrupción Calamar.



“En la próximas horas el Ministerio Público va a solicitar un juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación”, dijo Reynoso ayer ante las preguntas de la prensa, luego de que la jueza Kenya Romero dictara medidas de coerción a los imputados en el referido proceso judicial.



La solicitud deberá ser presentada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, debido a que como Moya es legislador, la normativa procesal penal establece que le corresponde ser procesado y juzgado en la jurisdicción privilegiada.



Reynoso manifestó que la política del Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, es “que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido” por el órgano investigador.



La semana pasada, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que renunciaría como legislador y se retiraría de la vida pública, si se demuestra que recibió dinero irregular.



“Si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado”, sostuvo el congresista, quien es mencionado en el expediente del caso Calamar por los delatores de supuestamente recibir dinero ilícito al fungir como coordinador de un esquema de extorsión bancas de apuestas.



Aseguró que no existe un solo dueño de banca” que pueda demostrar que haya sido parte de una mafia. “Razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona”, dijo. l