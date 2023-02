La coordinadora de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía, Mu-Kien Adriana Sang Ben, aseguró que el proceso de transformación de la Policía Nacional debe hacerse con la Policía y no con sabios.



“Una de las premisas que nosotros asumimos es que la reforma policial se debe hacer con la Policía, no un grupo de sabios, yo que vengo del sector universitario me voy a sentar en un escritorio, como yo escribo los libros a escribir”, puntualizó la reconocida historiadora y educadora dominicana durante una entrevista en el programa matutino Despierta con CDN.



En ese sentido aseguró que en la comisión técnica que trabaja con la reforma policial tiene más de 15 policías, “o sea, nosotros lo hemos hecho con la Policía”.



Explicó que el cambio de cultura dentro de la Policía Nacional no se puede hacer de la noche a la mañana, puntualizó que se debe ser paciente en la ejecución de la reforma policial.



Dijo que el grupo de trabajo comenzó a partir de la tragedia de los pastores ocurrida en Villa Altagracia, en el año 2021, gracias al interés del presidente Luis Abinader que se ha propuesto la meta de reformar la Policía Nacional.



Formación



Mu-Kien Sang Ben dijo que se trabaja en la formación de los agentes y que a pesar de los hechos confía en que pronto se verán los frutos de esta ardua tarea.



Ocho universidades apoyan el Programa Educativo Complementario en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, dirigido a los agentes de la Policía Nacional, como parte de la reforma que ejecuta el Gobierno en ese cuerpo del orden.



Para avanzar en esta iniciativa, Mu-Kien Sang Ben aseguró que cuentan con la colaboración de 14 universidades de todo el país, para aplicar la metodología de capacitación a los agentes. Además de la implementación en las escuelas públicas del bachillerato en seguridad, iniciado con cinco centros en este año, hasta extenderlo a nivel nacional.



Añadió que los rasos y reclutas están recibiendo un entrenamiento de seis meses en confinamiento y otro tiempo igual en ejercicio supervisado.



“Yo tengo confianza en esto, van a seguir ocurriendo hechos, tragedias como estas, porque no es fácil cambiar una estructura mental”, explicó la historiadora Mu-Kien Sang Ben.



La capacitación está dirigida a 35,000 policías, que serán orientados por 160 facilitadores, que impartirán 1,400 cursos, diseñados en talleres de 90 horas, dos veces a la semana en sesiones de cuatro horas.



El programa contiene cinco módulos, sobre habilidades personales e interpersonales, ética y anticorrupción, derechos humanos y valores democráticos, cultura de paz y manejo de conflictos, y mantenimiento del orden público.



La formación estará bajo la responsabilidad del Programa Educativo Complementario, Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, que diseñó el plan educativo, formar a los facilitadores, bajo la tutela de la profesora Aida Consuelo Hernández.



Policía cambia mentalidad



Sang Ben significó que en los 10 meses que lleva la labor la Policía ha cambiado mucho su mentalidad y que la reforma no es un asunto de períodos presidenciales, porque quien gane debe asumirlo con carácter de Estado.



Las instrucciones son impartidas en las provincias de Barahona, La Romana, Santiago y Santo Domingo, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



Asimismo indicó que cuentan con escuelas en Hatillo, San Cristóbal, Boca Chica y el Hotel Bahía Príncipe capacidad de preparar unos tres mil quinientos policías al año.



En cuanto a las dotaciones policiales a nivel nacional y las capacitaciones, la catedrática asegura que se están produciendo con éxito, aunque en el caso de Santiago puntualiza que no fue bien recibida. l David Ruiz

Base Naval será escuela de formación

La Reforma Policial sumó un nuevo hito con la entrega de parte de la Armada de República Dominicana de modernas instalaciones al Ministerio de Interior y Policía, con el fin de formar 2,000 nuevos agentes cada año, los que se instruirán en grupos de 1,000 durante seis meses en dependencias de la Base Naval de Boca Chica, y otros seis meses en terreno, con exhaustiva supervisión de sus formadores. Varias de las instalaciones de la Base Naval, que cuentan con más de 500 mil metros cuadrados, fueron cedidas en modo de préstamo como parte de la Reforma Educativa Policial. Además de ofrecer las áreas comunes de instrucción, la Policía Nacional contará con un nuevo comedor, habitaciones y camas para 1,000 conscriptos.