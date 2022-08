BARAHONA – Una señora a quién un hijo el sábado 13 del presente a las 8:30 de la noche le quemó su vivienda que fue reducida a cenizas con todos sus ajuares, denunció que su vástago amenaza con matarla cuando salga de prisión.

Mercedes Santana, dijo que su hijo, Eudy Ramírez Santana (Memín) a quién el juez del Juzgado de la Instrucción Permanente de este Distrito Judicial le impuso un mes de prisión preventiva que se cumple el 13 del próximo mes de septiembre, por diferentes vías le comunica que cuando logre su libertad la va a matar a puñaladas.

La temerosa mujer relató que su hijo le quemó la casa donde este residía porque le fue cerrado el callejón que le daba salida por la parte de alante a la calle Luis Peláez Méndez del barrio Camboya en la parte alta de esta ciudad, no obstante haber un acuerdo familiar en tal sentido.

Manifestó que el acuerdo establece que cuando la casa (La quemada) se vendiera, el callejón que le da salida por la parte delantera hacia la calle Luis Peláez Méndez, iba a ser cerrado de inmediato.

«Tras enterarse mi hijo que la casa ya se iba a vender y se le cerró la salida hacia la mencionada calle, salió a buscarme con cuchillo en mano para asesinarme y al no encontrarme procedió a pegarle fuego a la vivienda que tanto trabajo me costó levantar», comentó muy apenada Mercedes Santana.

Indicó que la casa que fue incendiada por su hijo Eudy Ramírez Santana por la parte de atrás tiene otro callejón de salida hacia otra calle, el cual se negó a utilizar sin razón alguna. «Este se empeñó en que no utilizaría el callejón de salida hacia atrás, sino el de la parte de alante», manifestó la dama.

Ahora la pobre mujer reside en una casa propiedad de su difunta madre, ubicada en la parte de alante de la que fue incendiada por su hijo, quién no se cansa de comunicarle que la matarás tan pronto salga de la cárcel.

«A través de elCaribe pongo este caso en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales de Barahona, incluso de las de Santo Domingo, para que procedan con tiempo y eviten que cuando mi hijo salga de la cárcel cumpla sus amenazas. Señoras autoridades no esperen que me asesinen para después proceder en consecuencia cuando ya no hay tiempo», puntualizó la señora mercedes Santana.