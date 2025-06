El padre de una bebé de apenas un mes de nacida denunció que su expareja y madre de su hija la golpeó, causándole graves fracturas en su pequeño cuerpo.

Jonathan Brito, padre de la infante, relató a mdigitalrd.com que el incidente ocurrió hace seis días en el municipio de Miches, provincia El Seibo. Al percatarse de la situación, acudió al tribunal de menores de El Seibo con la niña en brazos para presentar la denuncia, pero, según él, fue ignorado.

“Lo que hicieron en el tribunal fue que me quitaron la niña y se la devolvieron a la madre; no me hicieron caso porque soy hombre”, expresó Brito. Declaró que ya había presentado una demanda por maltrato contra la madre de su bebé, pero nunca se le prestó atención.

Brito alegó que una tía de la niña la encontró sola en la casa y, al cargarla, notó que se quejaba. La tía llamó a Jonathan, quien fue de inmediato, le quitó la niña a la madre y la llevó al médico. La madre, según Brito, sostiene que la bebé se le cayó, pero tampoco la llevó a un hospital.

Jonathan Brito detalló que la madre de la menor, identificada como Angelina Vázquez Sosa, de 18 años, “anda como que nada ha pasado”. Supuestamente, golpeó a la niña porque tiene problemas con su actual pareja, quien no quiere a la bebé.

La infante lleva dos días ingresada en el Hospital Robert Reid Cabral (El Angelita), donde le diagnosticaron dos fracturas en el cráneo, un hombro roto, sangre coagulada en la cabeza, la rotura de dos costillas, hematomas en un ojo y fracturas en uno de sus bracitos.

“Exijo a las autoridades de El Seibo que esto no se quede así, que la madre de la niña pague por lo que hizo. Ni siquiera se ha acercado a saber el estado de salud de la bebé”, concluyó Brito.

Angelina Vázquez Sosa, madre de la menor

Nota de Mayeline Martínez