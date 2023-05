Alcaldía Santo Domingo Este integró primeras 15 damas de una meta de 100 al servicio recogida de desechos

El rostro de Mercedes Gómez empieza a ser conocido entre los moradores de los barrios Puerto Rico e Invivienda en Santo Domingo Este. Algunos ya la esperan con un cafecito. Desde hace dos semanas recorre las calles de estos sectores a bordo de un camión compactador dedicado al servicio de recogida de desechos.



La dama forma parte del primer grupo de 15 mujeres que se integran al equipo de conductores de camiones recolectores del Ayuntamiento Santo Domingo Este.



El novedoso programa “Mujeres al Volante” se enmarca en una política de eficiencia del servicio a la ciudadanía e integración de la mujer en tareas que hasta ahora eran desarrolladas por hombres.



Desde la estación de transferencia III, ubicada en la calle 4ta de Los Mameyes, Mercedes Gómez, Santa Francisco y Gemny Santiago cuentan a elCaribe su experiencia al incursionar en un oficio que pocos quieren hacer.



Mercedes y Gemny tienen mucho en común. Ambas acumulan vastos conocimientos en el manejo de vehículos pesados, cursaron el primer cuatrimestre en la carrera de Mercadeo y perdieron recientemente a sus progenitores.



Al igual que Santa, no las limitan los estigmas y estereotipos al momento de llevar dignamente el pan a la casa. Se conocieron en los entrenamientos que realiza la Alcaldía de cara a capacitar a las féminas que conducirán la nueva flotilla de camiones que en los próximos días entrará funcionamiento. Mercedes Gómez es una alumna aventajada. Desde hace cuatro años se mantuvo desempleada, tiempo que dedicó a los cuidados de la salud de sus padres que presentaba un progresivo deterioro.



Es conductora categoría tres. Como supervisora de eventos, se vio en la necesidad de aprender a conducir vehículos pesados ante la ausencia de sus compañeros conductores. “A veces no iba el chofer que le tocaba el camión; y todo lo que tenía rueda yo lo movía”, dice entre risas.



Se enteró del proceso de reclutamiento vía un vecino, solicitó y fue aceptada. Cuenta que la experiencia le ha permitido valorar aún más la labor de quienes cada día prestan su servicio para mantener limpio el municipio. “Ya la gente me espera y me pregunta si quiero una tacita de café, agua, jugo a lo que recojo la basura. Eso es una esencia hermosa de nosotros los dominicanos”, sostiene.



Como madre soltera, busca darles el mejor ejemplo a sus hijos. La hembra tiene 25 años y es estudiante de Odontología. El más pequeño cursa el bachillerato. Dueña de un espíritu resiliente, a sus 50 años Mercedes quiere ser inspiración para víctimas de discriminación. “Sé que hay muchas mujeres que se sienten poquita cosa, que, porque están en una edad como la mía, le dicen quién te va a dar trabajo a ti”, expresa. Como ella, Gemny Santiago también es de armas tomar. Como legado, su padre, dedicado al servicio de transportación, le transmitió pasión por el trabajo. De su madre heredó el buen gusto y aprendió a confeccionar prendas, como la que llevaba puesta al momento de la entrevista. Narra que a la edad de nueve años probaba los vehículos pesados que salían del taller de su papá. “Cuando lo estaban reparando antes de salir a la ruta, cuando decían vamos a echarle líquido de freno, yo era la que tenía que zapatear hasta que dijera que estaba bueno”, recuerda. Gemny no le tiene miedo al trabajo. Además de su nuevo empleo, presta sus servicios de plomería a modo particular. Cree en el emprendimiento y se encamina a constituir su empresa de limpieza y mantenimiento del hogar.

Mercedes Gómez impregna su entusiasmo en el servicio. Danny Polanco Gemny Santiago y Mercedes Gómez se integran al programa Mujeres al Volante.

Nueva flotilla entrará en operación próximos días

Cuando Santa Francisco escuchó que la Alcaldía, donde labora desde hace un tiempo, buscaba damas “como aguja en un pajar”, para integrarlas al programa “Mujeres al Volante” le hizo saber al alcalde Manuel Jiménez su interés en participar. La experiencia en el manejo de vehículos pesados y su entusiasmo la llevaron a ser de las primeras en conformar el equipo. “Las mujeres nos saludan y nos hacen sentir que nosotras podemos, entonces hay hombres que nos cantan en la calle, ya que los hombres no pueden, que manejen las mujeres”, dice a carcajadas. Al frente de la coordinación del grupo de féminas está Lucy Castro. Dama de firme carácter que va tras la meta trazada por la Alcaldía de completar un equipo de 100 mujeres que asumirán la conducción de los camiones recolectores. Se espera que en la próxima semana entre en operación la nueva flotilla para mejorar el servicio de recogida de basura en la Circunscripción 1 del municipio. La integran 20 camiones y cinco volteos.