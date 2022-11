La entidad sostiene que esos migrantes deportados a su país enfrentan riesgos para su seguridad y su salud

Los haitianos que son deportados a su país enfrentan riesgos para su seguridad y su salud, por lo cual cualquier retorno forzado debería suspenderse temporalmente. De esta manera habló una portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).



Así fue como el organismo apoyó el llamamiento de la víspera del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió a República Dominicana que detenga esas deportaciones, a lo que el Gobierno del presidente Luis Abinader respondió con irritación.



Tras la toma de posición de Türk, el mandatario respondió que las deportaciones de haitianos indocumentados no solo continuarán, sino que se intensificarán, señaló Acnur a través de un comunicado de prensa.



“Hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado de haitianos al país hasta que la situación mejore”, recordó la portavoz Olga Sarrado, ante una pregunta de la prensa en Ginebra sobre la reacción del Gobierno dominicano.



Agregó que la situación “es muy mala” en Haití y que las vidas de las personas que corren peligro en caso de regresar deben ser protegidas.



Sarrado aseguró que Acnur está preparada para apoyar a todos los gobiernos de la región para que garanticen un acceso seguro a los sistemas de asilo en favor de aquellos que lo necesitan.



“La situación en Haití es volátil, incierta y hay una emergencia humanitaria, lo que significa que la gente que regresa puede estar en riesgo. En este contexto, es importante pedir la suspensión de los retornos forzados”, insistió.



Mesa para Migraciones



Sobre el tema opinó también William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), quien afirmó que los países de la región deben suspender las deportaciones de haitianos hasta que su país supere la crisis que atraviesa.



“Haití vive una situación de crisis humanitaria, de inseguridad, por lo que los países de la región deben garantizar que esos inmigrantes haitianos puedan permanecer en el respectivo país hasta tanto Haití pueda superar la crisis humanitaria y la crisis alimentaria que atraviesa”, indicó.



Asimismo, sostuvo que se identifica con la posición del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.



Charpentier expresó que también le preocupa que en los últimos meses en la República Dominicana se incrementa (según denunció), el tema de la xenofobia, la discriminación racial y el discurso de odio.



“Solicitamos al Gobierno dominicano trazar pautas para que situaciones de discursos de esa naturaleza no se den y la xenofobia no sea una norma”, argumentó.



Embajador Rubén Silié apoya deportación masiva de haitianos



La posición que asumió el presidente Luis Abinader frente al tema migratorio generó una avalancha de respaldo en distintos sectores.

El embajador y viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié Valdez, se dirigió formalmente al embajador Virgilio Alcántara, representante permanente de la República Dominicana ante la oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, para fijar posición sobre la migración masiva de haitianos hacia el país.



En respuesta al comunicado de prensa del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el funcionario dominicano afirma que el Estado dominicano actúa conforme a su Constitución, los tratados internacionales ratificados por el país y la ley general de Migración 285-04.



En el comunicado, de fecha 10 de noviembre de 2022, se reitera que el Estado dominicano respeta los derechos humanos de las personas migrantes.



Legisladores dan respaldo a Abinader en su respuesta a la ONU



Legisladores de los principales partidos políticos dieron un espaldarazo al presidente Luis Abinader en negarse a frenar las deportaciones de haitianos como sugirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Los colores políticos de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC) se hicieron uno en el Congreso Nacional al aplaudir la contestación del primer mandatario a Volker Türk.



Se pronunciaron al respecto Ramón Rogelio Genao, vocero en el Senado por el PRSC; Julito Fulcar, representante en la Cámara de Diputados por el PRM; Omar Fernández, portavoz de Fuerza del Pueblo (FP); y Gustavo Sánchez, exvocero del PLD en la Cámara de Diputados.



También secundaron al mandatario Amado Díaz, vicevocero de los diputados del PRM, Soraya Suárez Máximo (PRM), Ramón Ceballos (PRM), Sonia Agüero (PLD) y Máximo Castro Silverio (PRM).



A diferencia de sus colegas, el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, representante del partido Frente Amplio en la Cámara Baja, dijo que la respuesta del presidente tal vez “no fue la más adecuada”, sin embargo, reconoció que la República Dominicana tiene el derecho constitucional de repatriar a todos los ilegales que estén dentro de su territorio.



El senador Ramón Rogelio Genao expuso que es un “injerecismo inaceptable” e “irrespeto” el que la ONU quiera establecer la política migratoria de República Dominicana, cuando esta es una facultad que tiene cada Estado.



Mientras Gustavo Sánchez dijo que “definitivamente la comunidad internacional se pasa”, cuando quiere vulnerar la soberanía de los países sobre el derecho que tienen de manejar el tema migratorio.

De su lado, Omar Fernández calificó como una “provocación” el pedido de la ONU al país y recordó a esa entidad que la República Dominicana es un país soberano e independiente.



Asimismo, Julito Fulcar dijo que el planteamiento de la ONU es “desconsiderado”, “irrespetuoso” e “injerencista”.



Los congresistas ofrecieron las declaraciones por separado.

Ramón Rogelio Genao

Senador de la Vega (PRSC).



«Es un injerencismo inaceptable el que la ONU quiera establecer la política migratoria de Rep. Dom.” Gustavo Sánchez

Diputado del PLD.



«Definitivamente la comunidad internacional se pasa cuando tiene que ver con soberanía de los países” Omar Fernández

Vocero diputado de FP.



«Es una provocación el pedirle a este país que no deporte a personas que están de manera irregular e ilegal” Sonia Agüero

Diputada de PLD



«Estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente, de deportar a todos los indocumentados” Julito Fulcar

Vocero Diputado del PRM.



«Mi respaldo total a las declaraciones que asumió ayer el presidente de la República y de la forma en que lo hizo” Soraya Suárez

Diputada del PRM.



«Yo me atrevería a decir que todo el Congreso Nacional apoya al presidente ante sus declaraciones”

Posición de Rep. Dom. frente al tema haitiano

El presidente Luis Abinader ha solicitado la ayuda de la comunidad internacional en varias ocasiones, ha dejado claro que la solución al problema haitiano no es de República Dominicana. También ha asegurado que este país no dará asilo a haitianos y que eso no lo permitiría. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que Haití vive la situación más difícil en toda la historia, llevando al gobierno haitiano a una condición de supervivencia, pero aclaró que en territorio dominicano no habrá campos de refugiados.