Nueva Jersey.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas dijo que hay razones microeconómicas y macroeconómicas para que el frente opositor integrado hasta ahora por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), tenga como objetivo el rescate de la República Dominicana (RD).

Ng Cortiñas pronunció una conferencia en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, donde entre otros aspectos abordó sobre la parte económica que sufre la gente en los actuales momentos y el por qué el Rescate RD.

El profesional de la economía hizo un comparativo entre el antes y ahora, el presidente Luis Abinader, asumir el cargo, señalando que cada familia dominicana paga un 26.0 % más cara la comida ahora que en el pasado, lo que dijo equivale a casi RD$ 8 mil más al mes.

Señaló que por el aumento del saldo de la deuda pública que el actual gobierno del PRM ha contraído, cada dominicana ahora debe US$ 6,708, cuando antes era US$ 4,467, para un aumento de US$ 2,241, sin haberse beneficiado de manera directa y sin que cada dominicana haya ido al banco a tomar un peso prestado.

Agregó que ahora cada dominicano que va al banco tiene que pagar casi el 15.0 % de interés para tomar un préstamo, cuando hace tres años sólo pagaba 10.22 %, lo que significa que al dinero de los bancos también le llegó la inflación.

“Cada dominicano ahora se beneficia menos que antes del denominado crecimiento económico, en no menos de un 8 puntos porcentuales, razón por lo que la gente afirma no estar de acuerdo cuando el gobierno anuncia que la economía ha crecido”, expuso el economista de la Fuerza del Pueblo.

Enfatizó que a nivel macroeconómico, el Rescate RD significa no elevar la deuda del sector público no financiero como ha ocurrido en la administración del presidente Abinader en US$ 15,617 millones en 3 años, tampoco elevar el costo de la vida mensual a RD$44 mil.

Ng Cortiñas añadió que menos, haber gastado RD$3.2 billones sin que el gobierno haya hecho una obra de importancia estratégica que eleve la capacidad productiva de la economía y el patrimonio nacional y recordó que el gobierno de Abinader ahora solo invierte 5 pesos de cada 100 que gasta y eso es un mal récord, que el Rescate económico RD cambiará.

En esos términos Haivanjoe Ng Cortiñas se expresó al momento de hablarles a los presentes en la conferencia sobre el Rescate económico RD, desarrollada en Hackensack, Nueva Jersey.