El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Ángel Salcedo, afirmó que la salida de dirigente de partidos de la oposición hacia el oficialismo se debe a que Rescate RD no ha sido capaz de articular una candidatura integral.



“No hay una estrategia homologada alrededor de los tres niveles de elección, cuando nosotros hablamos de nuestra Alianza con 22 partidos, esa es una alianza que está homologada cuando vamos a cualquier parte del país, el candidato de esos 22 partidos es Luis Abinader. Entonces no genera un nivel de distorsión a los ojos de la sociedad dominicana”, puntualizó Roberto Ángel durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Destacó cómo Luis Abinader y la alianza electoral que encabeza han logrado consolidar una coalición de partidos nunca antes vista en la historia política de la República Dominicana.



El también director de Programas Especiales de la Presidencia señaló que la oposición ha sido alegre en hacer denuncias de compra de dirigentes, pero no presenta ninguna evidencia.



Roberto Ángel Salcedo dijo que lo que sí existe es evidencia del trabajo político que posiciona al PRM y a Luis Abinader con un alto porcentaje en las encuestas.



En cuanto a la supuesta compra de acalde el funcionario recordó que existe un trato y una buena dinámica a lo largo del tiempo con los gobiernos locales, por lo que se ven identificado con la obra del Gobierno.