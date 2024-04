Nikauly de la Mota, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Generación de Servidores, planteó la necesidad de reducir funciones y personal en el gobierno para promover la austeridad.



“Generación de Servidores es un partido que no capta fondos. No tenemos un gran presupuesto de campaña, pero entiendo que ya la gente no quiere mucha parafernalia y muchas vallas. Lo que la gente quiere son propuestas serias que resuelvan y que le den al traste con la solución a todo lo que nos aqueja”, expresó durante una entrevista en el programa “Despierta con CDN”.



Durante el encuentro propuso reorganizar ministerios, como el de Deporte para que pase bajo la tutela de Educación, para una gestión más eficiente, y eliminar ministerios como Mujer y Juventud.



“Hay que recortar, no hay que sacar a alguien, hay que quitar presupuesto. No será sacando empleados públicos, pero será reduciendo las funciones, teniendo menos personal. Por ejemplo, el Ministerio de DeporteS nosotros lo hemos contemplado debajo del Ministerio de Educación, tiene un 4%”, explicó.



Destacó la importancia de un Ministerio de Familia para abordar diversas necesidades sociales y la urgencia de reducir el gasto estatal debido a la falta de fondos provenientes de impuestos.



En cuanto al sistema político, De la Mota habló sobre la estrategia de algunas organizaciones de aliarse con partidos tradicionales en lugar de proponer un cambio real.



La dirigente política argumentó a favor del candidato presidencial Carlos Peña por Generación de Servidores, resaltando su integridad, moral, experiencia profesional y su enfoque ético basado en principios religiosos.