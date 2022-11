El presidente Luis Abinader, fundamentado en cifras que dan cuenta de que el 85 % de los crímenes es cometido por reincidentes, afirmó que el país no puede seguir “con leyes tan garantistas”.



“No podemos seguir con leyes tan garantistas. Tenemos que cambiar”, afirmó el jefe del Estado al encabezar una reunión en la cual se lanzó la estrategia del patrullaje por cuadrantes.



El tema del modelo garantista fue puesto en debate en la reunión por la directora de persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, quien aseguró que República Dominicana, a partir del 2002, cuando se aprobó el Código de Procedimiento Penal, es el país más garantista del mundo, más incluso que los países nórdicos.



Aseguró que el exceso de garantías se debe a que el Código fue elaborado con la asesoría de abogados defensores, sin que se consultara al Ministerio Público. “Un sistema no debe ser solo” para beneficiar a una parte del proceso, opinó la magistrada Reynoso.



Expresó que no es posible que “no es razonable que haya una persona con tres procesos” penales abiertos y “esté en libertad”. También informó que el robo es el delito más procesado y el menos condenado en el país. Asimismo, informó que 10 provincias generan el 75 % de la criminalidad en el país.



El Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, La Altagracia, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís (provincia Duarte) figuran entre las demarcaciones con mayores delitos.



Fue a partir de la expresión de elevada postura garantista ofrecida por el modelo procesal que el presidente Abinader intervino para plantear la necesidad de hacer cambios y de contar con “leyes menos garantistas”.



El acto, al cual el presidente de la República invitó a directores de medios de comunicación y a líderes de opinión pública, fue realizado durante un almuerzo en el salón del Consejo Superior Policial de la Policía Nacional. El presidente de la República se hizo acompañar de los ministros Joel Santos, de la Presidencia; José Ignacio Paliza, Administrativo de la Presidencia; Jesús Vásquez Martínez, de Interior y Policía, del director general y subdirector general de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then y general Julio C. Betances, y del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, José (Pepe) Vila del Castillo.



El general Brown Pérez, director de Análisis y Documentación Delictiva, tuvo a su cargo la presentación del sistema integral de mando y control, enfocado en dos aspectos: la incidencia nacional criminal del período mayo-noviembre 2022, y la presentación de la estrategia de patrullaje por cuadrante.



Durante el encuentro se anunció el inicio el próximo viernes del primer plan piloto de patrullaje por cuadrante en el Polígono Central de la capital, y el lunes 5 el Operativo Navideño, con patrullaje mixto, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El presidente Abinader, que inició y despidió el encuentro, habló de los trabajos para la reforma policial en proceso, destacando que se trata de una iniciativa que no se ejecuta en corto tiempo. También habló de la necesidad de agregar entre siete mil y nueve mil policías a patrullar las calles.