El tema de las tres causales que permitirían el aborto y la no inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en el proyecto de reforma al Código Penal actual vuelve a generar rechazos en legisladores y representantes del colectivo, esto luego de que la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados aprobara el informe de la pieza tal y como fue refrendada en el Senado.



Se expresó al respecto la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara Baja, Magda Rodríguez, quien señaló que la aprobación del informe sin las tres causales agrava el desamparo de la mujer dominicana, debido a que “no sería una ley garantista”.



De acuerdo con la diputada peledeísta, su rechazo a la pieza es porque la Comisión de Justicia siguió los pasos de los senadores, al no reconocer la igualdad ni los derechos de las mujeres.



“Desde que entré al Congreso Nacional he abogado por un Código Penal que realmente recoja las aspiraciones y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas; que sea garantistas, que respete el derecho de todos los dominicanos”, sostuvo la feminista.



De su lado, el diputado perremeísta Ramón Ceballos también fue enfático en señalar que no votará a favor de un Código Penal sin las tres causales.



Ambos congresistas abogan para que se permita el aborto en tres causas específicas, que son cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre; sea el resultado de un incesto o violación sexual; y haya malformación fetal incompatible con la vida.



“No voto por un código que no tenga esa expresión. Yo tengo un mandato de las mujeres que yo represento, que tengo que cumplir (…).No votaría por ningún acuerdo que se llegue, siempre y cuando no estén incluidas las tres causales en el código”, indicó.



Colectivo LGBTIQ+



El colectivo LGBTIQ+ en el país denunció ayer que la Cámara de Diputados tiene la intención de aprobar “al vapor” un proyecto de Código Penal. Señaló que el órgano parlamentario planea refrendar la legislación sin dedicar el tiempo necesario para su debate y ponderación, ya que la Comisión Permanente de Justicia refrendó la pieza enviada por el Senado sin ninguna modificación.



El grupo integrado por lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, intersex y queer recordó que el proyecto fue aprobado en el Senado “sin haber sido leído en pleno, luego de que el senador Antonio Taveras le dio el visto bueno en la comisión a cargo.

La comunidad LGBTIQ+ dice pieza no les protege

El colectivo LGBTIQ+ denunció también que el pliego de ley del Código Penal no incluye las protecciones por discriminación, trato inhumano y degradante o tortura para las personas de la referida comunidad, ni la agravante de asesinato; protecciones “que estaban en el proyecto previo a la llegada del actual gobierno, a pesar de que fue promesa de campaña del PRM y del presidente Luis Abinader”. La información fue ofrecida en rueda de prensa.