Barahona, RD.- Se trata del segundo teniente Santos Segura Ferreras, quién junto a sus familiares vive momentos de angustias por los intentos de la Policía Nacional de desalojarlo por la fuerza de una vivienda que hace 20 años le asignó la institución en el municipio de Cabral, provincia Barahona.

Segura Ferreras, de 54 años, quien prestó servicio en la institución por 26 años ininterrumpidos, dio a conocer la información al respecto, a través del comunicador y locutor nativo Hércules Urbáez.

«Durante dos décadas la uniformada me hace los descuentos de mi sueldo por el valor de la casa que creo ya he arribado al monto total de la misma, por lo que no me explicó el por qué la institución quiere sacarme por la fuerza de mi vivienda ya cual ya es de mi propiedad», dijo angustiado el segundo teniente retirado.

Manifestó que su esposa y los cinco hijos del matrimonio viven momentos de angustias y desesperación por el temor de que en cualquier momento se les eche por la fuerza fuera de la vivienda.

El oficial retirado hizo un llamado al nuevo director general de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que intervenga en este caso, que a su juicio, no tiene razón de ser, ya que cada mes les hacen los descuentos correspondientes por concepto de cubrir el costo de la casa, el que cree ya ha sido saldado.

«Desde muy joven y hasta el momento he servido en cuerpo y alma a mi gloriosa y querida Policía Nacional, por lo que no entiendo el porqué de este accionar en mi contra», expuso expuso Segura Ferreras.

Posibles razones del desalojo en barahona

De acuerdo al oficial retirado las razones de su posible desalojo estarían fundamentadas en que alegadamente la institución del orden quiere instalar en la vivienda a los oficiales que comandan el destacamento policial del municipio de Cabral, en Barahona.

«Esto no tiene fundamento ni razón de ser, debido a que el destacamento policial de Cabral es moderno y muy amplio, por lo que reúne las condiciones necesarias para alojar a los referidos oficiales superiores», comentó.

Agregó que el destacamento en cuestión también cuenta con una gran porción de terreno, tan vasto que la institución donó una parte para una funeraria y otra parte para el Juzgado de Paz de Cabral.

Para Segura Ferreras no es posible que siendo yo un oficial retirado me estén tratando de esa manera sin tomar en cuenta los 26 años de servicio ininterrumpidos que estuvo en la Policía Nacional

«Los oficiales que se presentan a mi residencia lo hacen de manera violenta y atropellante con el objetivo de despojarme de la misma, que me fue facilitada por la propia institución del orden. Desde que me alojé en la casa desde el siguiente mes me comenzaron a hacer los descuentos de mi sueldo para saldar el monto de la misma», expresó.

A seguidas se preguntó: “¿Por qué ahora me quieren echar por la fuerza de mi residencia, cuyas cuotas he pagado religiosamente?”