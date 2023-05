Email it

República Dominicana en las últimas semanas está siendo afectada por una intensa ola de calor debido a diferentes fenómenos, tales como, El Niño y el polvo del Sahara.



Los fenómenos han provocado temperaturas de hasta 41 Celsius, como fue la registrada en el día de ayer entre la una y tres de la tarde.



A esto se les une que durante el mes de mayo inició la temporada convectiva, en la cual incrementa la humedad marina, el calor y las descargas eléctricas, extendiéndose así desde mayo hasta septiembre, según el meteorólogo Jean Suriel. Según Suriel este calor solo es un anticipo de lo que viene durante el verano.



Por este motivo, elCaribe consultó a la cardióloga internista Vizmaira Pineda, para saber ¿A qué se expone el corazón ante estas altas temperaturas?



Pineda explicó que todos debemos de tomar una serie de medidas, especialmente las personas con enfermedades cardiacas, ante esta ola de calor, debido que al sudar de manera excesiva no solo se pierde sudor sino también electrolitos y cuando en este último ocurre un desbalance, pueden producirse arritmias y desmayos.



Además, declaró: “Al estar expuestas de pie a altas temperaturas, pueden sufrir un síncope, que es una pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración y que es debida a una falta de irrigación sanguínea en el cerebro”, explicó la facultativa.



La doctora aseguró que “se debe tener cuidado con la formación de coágulos sanguíneos, porque en tiempo de calor nos solemos deshidratar mucho y la sangre se pone un poco más espesa. Esto junto al hecho de descuidarse al tomar sus medicamentos, puede crear trombos que se trasladen al pulmón y provocar una embolia pulmonar”.



La especialista exhortó a que las personas que toman medicamentos no se descuiden en esto. “Para esta fecha algunos suelen trasladarse y olvidan sus medicinas o simplemente dejan de tomárselas”, afirmó.

Vizmaira manifestó que a las situaciones arriba descritas se les une la falsa creencia de que cuando hay calor la presión sube y ¡no es así!, porque cuando la temperatura aumenta la presión tiende a bajar. Esto es debido a que cuando el calor aumenta los vasos o arterias se dilatan, es decir, se ponen más anchos.



Por tales motivos, las personas más vulnerables, que son los niños, ancianos y personas obesas, debido a que estos grupos de personas tienen menor cantidad de líquido en su cuerpo, por ende tienden a deshidratarse más rápido, añadió.



Otro conglomerado, que también es endeble a los efectos del fenómeno “El Niño” es el grupo de personas con insuficiencia cardiaca, que son los pacientes con el corazón grande, ya que no pueden ingerir los ocho vasos de agua que se recomiendan durante el día, porque tienen la ingesta del líquido limitada, al igual que los que padecen de insuficiencia renal.



Pineda sugiere que las vestimentas que utilicen sean lo más frescas posibles, como las de algodón.