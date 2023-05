Santo Domingo – El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso este miércoles a través de una resolución que se convoque a una Cumbre por la Salud en la que partidos políticos, gremios, universidades y autoridades del sector definan la política a seguir por los próximos 15 años.

“Esta cumbre no es para colocar nuestros intereses sobre la mesa, total, la salud no distingue entre perremeístas, peledeístas o los de la Fuerza del Pueblo; Más bien es para no permitir que nos siga arropando lo cotidiano, y prioricemos lo realmente necesario”, expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo.