Omega dice que a pesar del reciente "desliz", el pueblo ha sido testigo de su cambio

Santo Domingo.- El cantante urbano Peter Antonio de la Rosa, conocido como Omega, expresó este lunes que el pueblo dominicano ha sido testigo de su cambio a pesar de que recientemente cometió un "desliz" al protagonizar un incidente con un chofer del transporte público, el cual aparentemente lo amenazaba con una arma de fuego.

"Creo que a veces son situaciones que uno tiene que te llevan en la vida, incluyendo esta pandemia, un niño pequeño al que tenia que comprar pañales y leche, y aveces uno se lleva de las cosas materiales que no valen tanto", justificó el intérprete al salir del Palacio de Justicia.

Explicó que esta situación lo llevó a tener el altercado con el chófer de carro público, quien supuestamente le ralló su vehículo marca Maserati, valorado en 7 millones de pesos.

El artista aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a la sociedad de no violencia. "Gracias a todos y no a la violencia, vamos a tratar de manejarnos en la circunstancia que estemos, y yo que Dios me va a sacar de esto pronto", manifestó.

Dijo que después de que el presidente Luis Abinader asumió la Presidencia del país, se está viendo "un cambio positivo" en el sistema de justicia de la República Dominicana.

Asimismo, informó que en la semana próxima, luego de que se reúna con su familia, iniciará los labores sociales en el Parque Eugenio Maria de Hostos, en el Distrito Nacional.

Peter Antonio de la Rosa, a quien también se le conoce como "El Fuerte", fue apresado por el Ministerio Público precisamente cuando acudió al Palacio de Justicia con su abogado, Félix Portes, a concluir “con el papeleo” que involucra la posesión de un artefacto llamado taser y que el artista dice que usa “como defensa personal”.

No obstante, la Fiscalía del Distrito Nacional dijo que apresó a Omega debido a que las investigaciones del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona indicaron que el arma de electrochoque (taser) entregada por éste no es la misma con la cual escenificó el altercado en la vía pública con el chofer Sandy de Jesús Rojas.

A raíz de esto, la jueza de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, Octavia Fernández, impuso el pasado viernes una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, presentación periódica, impedimento de salida y continuar curso conductual al cantante Antonio Peter de la Rosa.