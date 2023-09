La disminución de la tasa de robos y homicidios en el país en el último año como reflejo de que la inseguridad ciudadana va en descenso, según el dato revelado por el presidente Luis Abinader el pasado lunes, desató un hormiguero en legisladores de la oposición.



Al hablar del tema, senadores y diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) consideran que esa reducción de la tasa de robos a un 24.1 % y la de homicidios a 12.2 %, en comparación con el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022 y 2023, no es percibida por los ciudadanos, que, por el contrario, entienden que esos males sociales han aumentado.



En ese sentido, el senador de Pedernales y vocero de FP en la Cámara Alta, Dionis Sánchez, manifestó que cuando dan las 10:00 de la noche los padres que tienen hijos adolescentes en las calles “se enferman” con miedo a que a sus vástagos les suceda algo malo. Dijo que la población no siente que la inseguridad ciudadana haya bajado.



De igual forma, Sánchez cree que la inseguridad ciudadana que se vive en suelo dominicano es contraproducente con un presidente que quiere reelegirse, porque el mandatario Luis Abinader una de las promesas que hizo al pueblo fue que en sus primeros dos años de gobierno iba a reducir la inseguridad ciudadana en un 50%, sin embargo, lo que ha hecho “es multiplicarla”.



“Entonces, ahora el presidente, en un discurso de desesperación, aparece diciendo que se va a reelegir, porque está bajando en las encuestas. ¿Qué carajo es lo que va a reelegir este pueblo: el hambre, la inseguridad, el haitianismo?, que se ha llenado este país de haitianos ilegales”, cuestionó.



De su lado, el diputado peledeísta Radhamés Camacho también arremetió contra el Gobierno, al señalar que no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la nación.



Al respecto, expresó que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema principal de la República Dominicana y citó como ejemplo el cuádruple asesinato de una familia en la provincia fronteriza de Dajabón, lo que calificó como un hecho que “no tiene punto de comparación”.



“Todos los días aparece un militar muerto. Óiganme, ¿ya ni en las casas nosotros vamos a estar seguros?. Esos acontecimientos son en los que (el Gobierno) debería de centrarse”, resaltó el expresidente de la Cámara Baja tras explicar que la presente gestión nunca tuvo dominio de la problemática.



Sobre el control de la inseguridad ciudadana, Camacho denunció que al Gobierno le pasó como si fuera una estrella fugaz, debido a que, según criticó, se mantiene dando vueltas sin lograr ningún resultado. “Esos problemas no se resuelven en WhatsApp ni en fotos, Facebook, Twitter ni en TikTok; se resuelven en el terreno y sobre todo creyendo en la sociedad”, argumentó.



La frontera



En referencia a los 32 mil policías más que necesitaría el país para tener una seguridad ciudadana digna, tal como indicó el jefe de Estado, el senador Dionis Sánchez dijo que tener dos o tres militares, sobre todo de Cesfront, “que a cada rato son desarmados, porque están solos y a grandes distancias”, no se solucionará el problema que vive Haití.



Señaló que el Gobierno acude al tema haitiano cuando nota una baja en las encuestas, “pero en acciones no se está haciendo nada para tratar de evitar ese problema, que es la principal amenaza que tenemos como nación”.

La legisladora denuncia frontera no está blindada

La diputada de la provincia Dajabón por el PLD, Sonia Agüero, aseguró que no es cierto que la frontera esté blindada como han proclamado en reiteradas ocasiones autoridades del Ministerio de Defensa y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). La legisladora reaccionó tras la ocurrencia del múltiple asesinato en la localidad de Aminilla del municipio de Partido, en la provincia fronteriza. “Esto se le ha ido de control a las autoridades, hace apenas un mes, otra persona murió a manos de un extranjero haitiano indocumentado, y mi temor es que, a esta parte del país, hayan pasado miembros de las bandas criminales haitianas”, expresó a través de una nota de prensa. En defensa del Gobierno se pronunciaron Alexis Victoria Yeb y Ramón Bueno, vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados, respectivamente. Los oficialistas destacaron los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad ciudadana y se mostraron confiados en que hay mejoras en tema fronterizo. Además, consideraron que la reforma policial no será de la noche a la mañana.