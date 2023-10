Diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) rechazan el proyecto de ley sobre tasa cero a la importación de azúcar, depositado por el Poder Ejecutivo la semana pasada.



La pieza, sometida en la Cámara de Diputados, elimina por tres meses los aranceles que se pagan al importar el azúcar, en sus tipos crema y refino y, además, faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas similares, por seis meses, en productos de la canasta básica que, en situaciones de emergencia o desastre, legalmente declaradas, generen desabasto en la producción local.



En reacción, el presidente de la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara Baja, Rafael Abel Lora (PLD-Monte Cristi), calificó el pliego de ley como “una barbaridad”, porque, a su entender, busca “quebrar una vez más” a los sectores nacionales que producen la sustancia. Recordó que en la República Dominicana hay tres sectores nacionales y uno extranjero que pagan impuestos.



El legislador denunció que el Poder Ejecutivo sometió otro proyecto de ley que libraba de aranceles, por seis meses, a varios productos, sin embargo, tiene “año y medio” de aplicación, luego de que fue aprobado.



Manifestó que en el país han ocurrido tormentas y otras situaciones, y no se ha visto la necesidad de implementar medidas de esa naturaleza. “No es la primera vez que aquí hay sequía; la hay todos los años”, sostuvo.



De su lado, el vocero de Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo (FP- DN), explicó que la presente gestión lleva al país a una “catástrofe económica” y ya destruyó la producción agropecuaria, con la Ley 6-22 de Tasa Cero, promulgada el pasado año.



Recordó que él, como oposición, advirtió al Ejecutivo que con la indicada ley no se iba a bajar el nivel de inflación ni los costos de esos productos, los cuales, “al contrario, han subido de precios”. Crespo denunció que el Gobierno ha sido “abusador” con los pobres y con la clase media.



“Están lloviendo sobre mojado”



Otro congresista que también habló del tema fue el diputado Ángel Estévez (PLD-La Vega), quien dijo que no está de acuerdo con el nuevo proyecto de ley del Gobierno debido a que hace unos meses se notificó a varios importadores de azúcar a realizar dichas introducciones mediante el pago de aranceles, pero que ahora, si se aprueba la iniciativa, se “va a llenar más el mercado de azúcar”.



El diputado peledeísta está convencido de que para que el presidente de la República exonere por seis meses productos de la canasta básica en situaciones de emergencia o desastre, legalmente establecido, no es necesario crear una ley.



“Eso se hace administrativamente. Creo que están lloviendo sobre mojado, con ese proyecto de ley, porque eso se hace de manera administrativa a través de la institución que le corresponda, como es el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y lo que es la Dirección General de Aduanas (DGA) o, en su caso, la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII)”, explicó el también miembro de la Comisión Permanente de Agricultura.



Situación de emergencia



El proyecto de ley precisa que en situaciones de emergencia o desastre legalmente declarados que generen desabasto de bienes que compongan la canasta familiar, el Poder Ejecutivo, comprobada la situación que demuestre la realidad del mercado del bien agropecuario de que se trate, podrá autorizar, hasta por seis meses, la importación libre del arancel de aquellos volúmenes necesarios para ajustar el desabasto y estabilizar los precios internos del producto de que se trate, siempre procurando no afectar la producción nacional. Sobre el azúcar, la pieza indica que su producción quedó afectada por los efectos de la tormenta tropical Fiona y la sequía.

Busca beneficiar a un grupo, según PLD y FP

Los diputados de oposición coincidieron en señalar que con el proyecto de ley el gobierno busca beneficiar a un grupo de importadores. El presidente de la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara Baja denunció que ninguno de los productos de tasa cero bajan de precio. Cuestionó que en el país se han importado alimentos de la canasta básica, como es el pollo y otros tipos de carnes, pero que no bajan de costo, sino lo contrario. Mientras, Tobías Crespo enfatizó que los compromisos políticos que asumió el gobierno en la precampaña, lo está pagando con los permisos de importación. “Ya se demostró, se aprobó una ley de tasa cero por seis meses, eso no logró bajar la inflación”, expuso.