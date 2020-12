OPRET anuncia nuevo horario en el sistema Metro-Teleférico

Santo Domingo. - La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó este miercoles que por motivo a las disposiciones del gobierno contemplado en el decreto 740-20, se cambia el horario de las operaciones en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico a partir de mañana 31 de diciembre del 2020, el cual será de la siguiente manera:

Festividades de cierre y apertura de año:

Metro y Teleférico de Santo Domingo:

Jueves, 31 de diciembre 6:00 a.m. a 6.00 p.m.

Viernes, 1ero de enero 8:00 a.m. a 6.00 p.m.

Del 2 de enero en adelante:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

La entidad reiteró que los cambios entran en vigencia a partir de mañana, jueves 31 de diciembre, el servicio hoy será ofrecido de manera habitual hasta las 8:00 p.m.