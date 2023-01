Email it

Los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país expresaron ayer su preocupación por el bajo acceso económico de los dominicanos a alimentos nutritivos, a pesar de la productividad de esta nación.



Durante la presentación del Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 2023-2026 con el que el Gobierno busca, precisamente erradicar esos problemas, el representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, manifestó que tal como el organismo ha señalado anteriormente, en República Dominicana al igual que en otros países, el problema de inseguridad alimentaria no tiene que ver con la capacidad de producción.



Indicó que en el país existe una buena producción y una autosuficiencia alimentaria que va de la mano con los esfuerzos del gobierno, del Ministerio de Agricultura y sus instituciones asociadas, para aumentar la producción. “El problema es de acceso económico a esos alimentos. Las familias no tienen suficiente dinero para acceder a los alimentos y menos si pensamos en alimentos saludables que son aún más costosos”, puntualizó.



En tal sentido, urgió la revisión de la cadena de precios de los alimentos.



Desafíos y plan nacional



Por otra parte, afirmó, el país tiene un gran desafío por delante ya que, según señaló, el pueblo tiene hábitos alimenticios pocos saludables que lleva a que la cifra de obesidad muestre niveles preocupantes. “Es importante entender que la seguridad alimentaria se consigue cuando la población tiene acceso a alimentos de forma permanente, pero también es necesario entender que estos alimentos sean saludables, no cualquier alimento sirve para obtener la seguridad alimentaria, de lo contrario estamos hablando de hambre oculta”, sostuvo.



Consciente de estas realidades, el Ministerio de la Presidencia (Minpre), presentó ante los medios de comunicación el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) 2023-2026 y la elección de Erick Dante Papaterra, como representante nacional de la Red SSAN.



El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, expresó que el alcance del plan está centrado en la adopción de nuevos enfoques y la incorporación de soluciones integrales e innovadoras, para hacer más sostenible el sistema alimentario nacional.

Cumplimiento de leyes y disposiciones

Gabriela Alvarado, representante del PMA, indicó que el plan es el resultado del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 589-16 para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del país ofreciendo la oportunidad de trabajar de manera articulada los diferentes objetivos y acciones para garantizar un estado de seguridad alimentaria y nutricional en el país en el que sus habitantes, con atención a las personas más vulnerables.