Con conflictos internos, crisis administrativas o de imagen, desacuerdos públicos y disidencias en temas espinosos, han lidiado los organismos colegiados del país a lo largo del tiempo. Los desenlaces de estos han sido diversos y van desde renuncias de sus miembros hasta un juicio político.



Aunque la naturaleza de todos es actuar y tomar decisiones como un solo cuerpo, la realidad es que los criterios y las desavenencias afloran en el ejercicio de sus funciones.



Las diferencias han ocurrido en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE). También en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC), todos órganos compuestos y estructurados por varios miembros, entre estos un presidente y varios titulares.



En la actualidad, la Cámara de Cuentas, que encabeza Janel Ramírez como presidente, enfrenta una crisis por una denuncia de supuesto acoso que han hecho tres miembros de ese organismo y la situación tiene los ojos del país puestos en la institución. El conflicto ya se encuentra en manos de los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, quienes hacen un llamado al consenso y a la búsqueda de soluciones a las diferencias internas. Esto así, porque no es la primera vez que el actual pleno enfrenta un escándalo. A principios de este año, hasta el Congreso Nacional llegó una comunicación de la secretaria de ese órgano en la que se quejaba de una presunta arbitrariedad y autoritarismo en la toma de decisiones por parte del presidente Janel Ramírez.



Investigan gestión Hugo Álvarez



Mientras el horno se mantiene caliente en la actual Cámara de Cuentas, es conocido que este pleno asumió en medio del descrédito de la institución y de una crisis en dicho órgano, ya que sus anteriores miembros (2017-2021) estaban en la mira por cuestionamientos a su accionar durante su período. De hecho, meses después de asumir la presidencia de la República, Luis Abinader invitó a renunciar al pleno anterior, encabezado por Hugo Álvarez Pérez por considerar que estos “maquillaron” siempre las auditorías porque respondía a intereses del pasado partido de gobierno.



Antes de concluir la gestión pasada, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) allanó la Cámara de Cuentas al abrir un proceso de investigación. El presidente del órgano de entonces, Hugo Álvarez Pérez, fue investigado bajo sospecha de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La investigación incluyó a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez, así como a otros funcionarios del organismo. De hecho, algunos de ellos fueron interrogados varias veces, pero hasta la fecha no se ha presentado una acusación formal contra ellos.



Juicio político CC en gestión Terrero



Uno de los escándalos más recordados en la Cámara de Cuentas es el ocurrido en la gestión de Andrés Terrero Alcántara (2006-2008), quien junto a los miembros fue llevado a juicio político en el Senado de la República acusados de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Algunos de los miembros renunciaron antes del juicio, otros en medio de él, entre estos Terrero Alcántara. Entre los miembros que fueron al juicio estaba José Altagracia Gregorio, secretario; Ulises de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín Decena. El vicepresidente de la Cámara de Cuentas de entonces, Henry Mejía, renunció días antes. También José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruiz, Freddy Almonte Brito y Luis Yépez Súncar. Al final del proceso, la Cámara Alta destituyó a Alcides Benjamín Decena, que fue el único que permaneció y no renunció.



Una gestión tranquila y sin muchos escándalos fue la de Licelott Marte de Barrios (2008-2017), quien enfrentó, no obstante a esto, una situación por un aumento de salarios que para entonces fue considerado desproporcionado.



JCE y choques de criterios



Otro órgano colegiado que no ha sido distinto es la Junta Central Electoral (JCE), aunque las situaciones tienen sus diferencias. Este organismo ha atravesado fuertes crisis de imagen y de credibilidad, pero también ha dado temas de qué hablar por las diferencias de criterios y disidencias entre sus miembros.

En las tres últimas gestiones así ha sido. En el período de Roberto Rosario como presidente (2010-2016), junto a José Ángel Aquino, Rosario Graciano, César Féliz y Eddy Olivares como miembros, se hicieron públicas las diferencias entre algunos del pleno. Se conocieron, en varias ocasiones, las disidencias de Olivares a decisiones adoptadas por el organismo, quien fijó también públicamente sus posiciones.

Aunque fue una gestión que enfrentó una profunda crisis por la suspensión de las elecciones municipales de 2020 y por el uso del voto electrónico en ese proceso, en el período de Julio César Castaños Guzmán (2016-2020) junto a Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Henry Mejía Oviedo, no se conocían mucho las disidencias. Sin embargo, sí hubo diferencias en decisiones que venían de parte de Saladín, quien fue el único miembro que anunció su renuncia del cargo en medio de la crisis por las fallidas elecciones, aunque horas después revocó su decisión y permaneció en el cuerpo hasta el final.

En la actual gestión encabezada por Román Jáquez, junto a Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Samir Chami Isa, no se han conocido crisis internas. Sin mayores encontronazos, se han conocido, a través de decisiones adoptadas por el pleno, disidencias de la miembro Dolores Fernández.



TSE y el TC



Dirimir los conflictos electorales no ha sido una tarea fácil para lograr el consenso y el acuerdo de todos los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE). Los diferentes cuerpos colegiados que han pasado por esa alta corte han enfrentado también las disconformidades de los miembros.



Como hecho reciente, durante la gestión de Román Jáquez como presidente de ese órgano, se hicieron “famosas” las disidencias del juez Ramón Arístides Madera. Dicho miembro, se caracterizó por establecer posturas contrarias a las que adoptaba la corte y quedaban establecidas en las sentencias escritas. En la gestión de Mariano Américo Rodríguez, de igual forma hubo diferencias e incluso, el propio presidente llegó a emitir votos disidentes en algunas decisiones.



El Tribunal Constitucional es un órgano supremo del país, conformado por trece miembros, en lo que no siempre prevalece la unanimidad. Hay disidencias como en casi todos los colegiados. En hechos recientes, se hizo de conocimiento disidencias de la exjueza Katia Miguelina Jiménez en varias decisiones. A pesar de esto, es uno de los organismos que no ha enfrentado crisis de imagen o interna que la hayan puesto en el ojo del huracán. Es presidida actualmente por Milton Ray Guevara desde el 21 de noviembre de 2011 cuando fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura.



En la SCJ no son tan recurrentes, pero existen



La Suprema Corte de Justicia es un órgano extrapoder. El presidente de esa alta corte encabeza, a su vez, el Consejo del Poder Judicial, en donde no siempre hay un acuerdo absoluto en las decisiones. Una gestión que fue bastante extensa en tiempo de dirección, fue la de Mariano Germán. En ella no hubo situaciones internas que crearan tanto impacto entre el cuerpo colegiado, sino que más bien eran las decisiones que emanaban de esa alta corte las que creaban polémicas hacia fuera. En cambio, en la actual gestión que encabeza Luis Henry Molina, el miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, interpuso en una ocasión ante la Procuraduría una denuncia contra este. Recio Tineo lo acusaba de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder dejando claro las diferencias que habían. Por varias semanas el tema dio de qué hablar.