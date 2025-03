El festival de las orquídeas, que se realiza del 13 al 16 de este mes en el Jardín Botánico, cuenta con alrededor de 90 productoras. Se espera recibir 15,000 visitantes

Durante el primer día de la exposición del festival “Orquídeas en el Bosque”, organizado por el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN)y la Sociedad Dominicana de Orquideología, el equipo de elCaribe tuvo la oportunidad de sumergirse en la pasión de los cultivadores y los amantes de la orquideología. En su primer día, el festival generó reacciones positivas entre los asistentes que para entrar pagaron RD$250. Por ejemplo, Rosmery Toribio destacó los buenos precios de las plantas que oscilan entre los 200 y los 1,800 pesos . Mientras que Carlos Mena, del vivero Rancho Bariloche, resaltó la conexión de la gente con la naturaleza, y también la importancia de cuidar estas especies. Además, Milda Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología profundizó sobre el festival, que se extiende hasta el 16 de marzo y que busca promover el valor de las especies de orquídeas endémicas y nativas.



¿Cuántas empresas productoras están participando en el festival?

Hay una buena cantidad de vendedores de plantas de vivero; aproximadamente 90. Además, contamos con el vivero internacional Ecuagenera, de origen ecuatoriano.



¿Cuántas personas esperan durante los cuatro días del festival?

El año pasado tuvimos aproximadamente 12,000 visitantes, y este año esperamos superar esa cifra con al menos 15,000 amantes de las orquídeas.



¿Qué novedades hay en este festival en comparación con el anterior?

Este año contamos con un nuevo vivero. También hemos ampliado la oferta gastronómica y creado áreas más atractivas para los asistentes. Además, al igual que el año pasado, ofrecemos entradas especiales para adultos mayores y personas con discapacidad con un precio de RD$100 pesos. Asimismo, hemos incorporado actividades como charlas y talleres dirigidas a estudiantes.



¿Cuántas variedades de orquídeas se podrán apreciar?

Hay muchas variedades de orquídeas, y la elección depende del gusto de cada persona. Existen orquídeas de diferentes géneros, como las Dendrobium y las Oncidium. También hay plantas exóticas que Ecuagenera ha traído. Estas plantas de hojas exóticas son muy bellas y no están disponibles en su mayoría en nuestra región, lo que las hace aún más atractivas.



¿Cuál es la importancia ecológica de las orquídeas en República Dominicana?

En nuestro país, contamos con una buena cantidad de orquídeas nativas, pero muchas personas no son conscientes de los beneficios y el gran potencial que representan. A menudo, lamentablemente, depredamos estas plantas en lugar de cuidarlas, llevándolas de su hábitat natural a nuestros hogares, donde no pueden sobrevivir. Es fundamental que seamos responsables y no arranquemos todas las orquídeas. En lugar de eso, podríamos tomar un pequeño fragmento para disfrutar de su belleza sin dañar su población.



Además, el desmonte en muchas áreas para hacer complejos turísticos y otras actividades de cultivo, está afectando gravemente nuestro ecosistema. Es esencial que mantengamos una parte del hábitat natural para permitir que estas plantas se sigan reproduciendo. En lugar de destruir, podríamos colaborar con botánicos o instituciones que puedan recolectarlas y trasladarlas a lugares adecuados. También podríamos diseñar complejos turísticos que incluyan áreas verdes como parques, donde se puedan plantar aquellas que son nativas.



¿Qué tan importante es para ustedes que se realice este festival?; ¿tiene un objetivo en específico?

Esta es la versión número 52 de la exposición y la 42 del concurso nacional, en donde participan tanto coleccionistas como aficionados a estas plantas exóticas. En el marco de la celebración fueron premiadas las plantas ganadoras por categoría de: Mejor Flor; Mérito al Cultivo; así como, a Mejor Arreglo Floral; Mejor Exhibición; Montaje de los Comerciantes y Montaje de los Aficionados. Estas categorías contaron con el juzgamiento de jueces a nivel nacional y la parte internacional por quinta ocasión, a cargo de un jurado extranjero y miembros de la AOS (American Orchids Society). Las personas comienzan a llamar desde noviembre, para preguntar sobre qué día se realizará este evento. Generalmente se celebra en marzo, una fecha en donde comienza la primavera.

Una voz de alerta por el hábitat de las orquídeas

Este evento busca promover el valor de las especies de orquídeas endémicas y nativas, y “Orquídeas en el Bosque”, es una voz de alerta en defensa del hábitat natural de las orquídeas dominicanas. Entre los viveros expositores, se encuentra por primera vez desde Ecuador, “Ecuagenera”, una de las empresas productoras de orquídeas más grandes del mundo, para vender y exponer orquídeas ornamentales exóticas.