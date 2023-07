Email it

Hoy es 4 de julio, día en que los Estados Unidos conmemoran 247 años de la declaración de su independencia de Gran Bretaña.



Contrario al año pasado y otras ocasiones, la Embajada de Estados Unidos en el país no ha realizado ni anunciado la realización de eventos para conmemorar la fecha en la que los estadounidenses aprovechan para lanzar fuegos artificiales, pronunciar discursos, hacer desfiles o realizar reuniones familiares.



Desde la salida de la entonces embajadora Robin Bernstein a principios del mes de enero de 2021, esa nación no ha designado la persona que la sustituirá en el cargo y a finales de febrero de este año, Robert Thomas dejó la función de encargado de negocios de la embajada.



El pasado 25 de mayo la sede diplomática anunció la llegada del nuevo encargado de negocios, el señor Isiah Parnell, quien se presentó y reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.



En estos más de dos años sin la designación de un embajador, mucho se ha especulado respecto a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



Estados Unidos ha emitido diferentes alertas a sus ciudadanos respecto a nuestro país.



Sin embargo, la que más revuelo causó fue la de noviembre 2022 para que sus ciudadanos no viajen a dominicana por racismo, lo cual coincidió con los operativos de la Dirección General de Migración en busca de haitianos en condición irregular, los cuales se viralizaron en las redes sociales por la forma en que se estaban llevando a cabo en todo el país.