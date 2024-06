El Ministerio Público detalla que los asaltantes también despojaron a ciudadanos de celulares, cheques y dinero

Alberto Ezequiel Estrella Arias, hermano de dos de los acusados del asalto a la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón, se ha entregado anoche a las autoridades.



El señor Alberto Estrella, padre de los hermanos involucrados en el asalto, confirmó que su hijo se entregó, pero que no sabe más información al respecto.



Su padre habló anoche cuando salía de la sede del Palacio de la Policía Nacional. Además, en los pasillos del Palacio fueron vistos otros familiares. Sin embargo, la Policía Nacional, hasta anoche, no había confirmado la entrega del joven.



Alberto Ezequiel, de 28 años, no aparece en el expediente con el cual el Ministerio Público inicia el proceso judicial en contra de los implicados en el crimen.



Para que el joven Alberto Ezequiel decidiera entregarse tendría que existir una orden de arresto por parte de un juez, solicitada por el Ministerio Público, para apresarlo.



Este quinto implicado en el caso salió a relucir ayer, luego de que la Policía Nacional recuperara la yipeta negra, marca Kia Sorento, que fue utilizada en el asalto a la entidad bancaria.



Este vehículo supuestamente fue alquilado por Alberto Ezequiel, hermano de dos que son acusados como los cabecillas del atraco: Richard Michel Estrella Arias (ultimado por la Policía), y Jorge Luis Estrella Arias (detenido).



También están vinculados al atraco Johan Eduardo Belliard Aybar, de 24 años, que también fue abatido en un supuesto enfrentamiento con agentes policiales y Eddy Enmanuel Segura Arias, de 26 años, que se encuentra detenido.



Tras la recuperación del vehículo, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la yipeta fue encontrada en una calle del sector de Pantoja, y que dicho coche fue rentado el pasado 31 de mayo por Alberto Ezequiel en el dealer Ciudad de Carros Rent Car, ubicado en la avenida Los Beisbolistas.



Incluso, Manuel Matos, el propietario del dealer, confirmó que fue a Alberto Ezequiel a quien le rentó el vehículo.



Por tratarse de otra persona vinculada, el vocero informó que estaban en búsqueda del joven para apresarlo y así identificar su implicación en los hechos, aunque aprovechó el momento para solicitarle que se entregue voluntariamente.



Luego del llamado de la Policía, el joven se entregó en la vivienda de su padre, a través de su abogado y posteriormente fue trasladado al Palacio de la Policía.



Conversación: asaltante-empleados



El Ministerio Público establece, en el expediente con que solicita a un tribunal prisión preventiva como medida de coerción a Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Enmanuel Segura Arias, cada detalle de lo que sucedió durante el asalto.



En pasado 3 de junio, aproximadamente las 4:30 de la tarde, Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura y el hoy occiso Johan Eduardo Belliard Aybar ingresaron a la sucursal del Banco Popular vestidos de negro con ropa militar.



El primero con una gorra y una barba postiza castaño claro, portaba un arma de fuego color plateado y negro; el segundo un pasamontañas y una gorra y un arma de fuego negra; y el tercero un pasamontañas, una gorra negra, y tenía en sus manos un artefacto con el cual hacía simular una bomba. Mientras que en el vehículo se quedó el conductor, Richard Michel Estrella Arias.



Una vez dentro del banco, el imputado Jorge Luis encañonó al agente de seguridad de la entidad, el señor Rafael Matos, lo tiró al piso, le puso un pie en la espalda presionándolo fuertemente contra el suelo, y gritó: “Todos al piso, esto es un atraco”, simulando un acento extranjero.



Ya inmovilizado el guardián del banco, quedó bajo la custodia de Johan Eduardo (occiso) y Eddy Enmanuel (detenido), mientras que Jorge Luís pasó al área de caja, se acercó a la cajera Marielis Báez, manifestándole que no se moviera o la mataba. Tomó el zafacón ubicado debajo del escritorio de ella, y echó el dinero de las cajas en el zafacón.



Luego se desplazó diciendo: “¡La bóveda, la bóveda!”. Al no tener respuesta por parte de los empleados, manifestó: ¿Es que nadie va a hablar?



Al no responder le pegó el arma en el costado al cajero Loive Morales, provocándole trauma en el cuerpo, mientras que al mismo tiempo apuntaba con el arma al empleado Michael Suárez.



La acusación del Ministerio Público señala que en ese momento de desesperación, la empleada Maríely Alejandra Báez le manifestó que mirara el conduce del efectivo, como muestra de que ya se lo habían llevado el dinero.



Sin embargó, Jorge Luis dudó de ella y le preguntó: ¿Dónde está el conduce? Inmediatamente otra empleada identificada como Dastenia Margarita Pascal le respondió: “Mírelo ahí”, y él responde: “No te muevas, ¿Quieres que te mate?”.



Posteriormente Johan Eduardo (hoy occiso) despojó al ciudadano Henry Rafael Domínguez Marte de su celular, además de su cartera con sus documentos, tarjetas de crédito y cuatro mil pesos. Asimismo, despojó a Agfranio Gregorio Martínez de su celular y un cheque bancario.



Luego de cometer estos hechos en la entidad, el órgano acusador relata, que los asaltantes dejaron el dispositivo que habían llevado, manifestando que era una bomba, y emprendieron la huida.

Asaltantes se llevaron pesos, euros y dólares

El expediente del Ministerio Público detalla que los asaltantes del Banco Popular sustrajeron la suma de RD$1,520,745.00 l, así como US$2,718.00, y €50.00, lo que da un total de RD$1,685,723.68.



La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para para este viernes 14 de junio, el conocimiento de la medida de coerción contra Jorge Luis Estrella Arias y Eddy Enmanuel Segura Arias, imputados por el asalto al Banco Popular.



El juez Rigoberto Sena tomó la decisión a fin de que los abogados de los imputados terminen de preparar los presupuestos correspondientes y medios de defensa de sus clientes.

1.6 millones

Hasta el momento las autoridades no han informado si han podido encontrar los 1.6 millones de pesos sustraídos del banco