El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó al pueblo a no llevarse de “voces agoreras” y apoyar el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que comienza hoy y concluirá el próximo 23 del presente mes.



Su comentario se dio en el marco de las recomendaciones que sectores hicieron al Gobierno, de posponer el censo, al considerar, entre otras razones, que ahora no es el momento indicado para empadronar.



Fue por esto que Pacheco estimuló a la población a no llevarse de “voces agoreras que lamentablemente tratan de oponerse, de sacar partida política de cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana”.



Del mismo modo, el congresista desmintió a quienes dicen que con el registro censal se va a legalizar a nacionales extranjeros.



“Todo eso es totalmente falso, porque el censo lo único que hace es establecer cantidades de personas que durmieron durante la única noche en el hogar donde se realice este censo”, manifestó.



Asimismo, calificó de “subterfugios” las denuncias de quienes refutan el empadronamiento y toman como argumento el tema de la inseguridad ciudadana; las recientes inundaciones que afectaron la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional; y los “puntos grises” en las boletas.



“Censo 2010 fue un fracaso”



Alfredo Pacheco dijo que el censo realizado en el 2010 “fue prácticamente un fracaso”, debido a que no se le dio el seguimiento de lugar.



Comentó que aunque ese empadronamiento arrojó resultados que posteriormente fueron utilizados, fueron dados a conocer muchos años después, “y todavía hay gente que alega que de ese censo y de un complementario que se hizo, se le debe dinero”.



“Gobierno tendrá que aplicar ley”



El presidente de la Cámara de Diputados secundó a la Finjus en su exhortación al Gobierno de aplicar la Ley 5096-59, la cual establece régimen de consecuencias contra quienes obstaculicen el censo.



“Obviamente que el Gobierno tendrá que aplicar la ley y todo lo que le sea de facilitación para que puedan desarrollarse las labores de apoyo al censo debidamente”, expresó cuando se le preguntó sobre dicha legislación.



Alfredo Pacheco ofreció las declaraciones ante las denuncias en torno al registro poblacional que hicieron el pasado martes legisladores de Fuerza del Pueblo (FP) y Alianza País (AP), así como de representantes del Movimiento Somos la Resistencia.

Dijo que quien se opone al censo es enemigo del país

El diputado de Opción Democrática, José Horario Rodríguez, dijo que todo el que se opone al censo es enemigo del país. Rodríguez considera que son informaciones falsas las denuncias presentadas por algunos sectores para pedir la postergación del empadronamiento. Instó a la ciudadanía a apoyar la recolección nacional de datos que, a su juicio, servirá para implementar políticas públicas que contribuirán a avanzar el desarrollo del país.