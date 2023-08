Legisladores oficialistas restaron importancia a la eventual alianza entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) para las elecciones del año 2024.



En ese sentido se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien afirmó que esas coaliciones son “más de boca” que prácticas y sólo demuestran “las debilidades” que tienen esas organizaciones políticas.



“Ahí hay partidos que en este momento están marcando en las encuestas un 1%, hay otros que están por debajo de 10 (%), entonces, obviamente que su debilidad es lo que los hace soñar con esa pretendida alianza”, sostuvo ayer el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Asimismo, agregó que el PRM no tiene miedo a un eventual acuerdo entre las fuerzas opositoras, y ponderó que concretizar alianzas es un derecho que le asiste a los partidos en toda buena democracia. “Nosotros también estamos haciendo lo propio, desde luego, desde un contexto totalmente diferente al de desesperación que muestran muchos miembros de partidos de oposición”, subrayó. El diputado consideró que al final será el pueblo quien “tendrá la responsabilidad de no mirar hacia atrás”.



De su lado, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, no cree que una eventual alianza entre los partidos opositores derrote al oficialismo en los próximos comicios.



La legisladora entiende que el país es muy consciente de las transformaciones y el cambio que se han comenzado a generar a través de las instituciones, el trabajo del servicio público, la humanización de la política y la priorización de las personas, “cosa que no se hizo en 20 años; y no se puede retroceder”.



Reelección de Abinader



Tanto Alfredo Pacheco como Faride Raful abogaron por la repostulación del presidente Luis Abinader para el siguiente periodo.



La senadora comentó que en los próximos días el jefe de Estado va a tomar una decisión “que esperamos sea la que todos estamos esperando”. Mientras, Pacheco expresó que en esta etapa “el país no puede darse el lujo de desprenderse” de un presidente como lo es el mandatario.



Los congresistas ofrecieron sus declaraciones a su llegada al Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara Baja, para participar en el acto de conmemoración del XXV aniversario de la incorporación de la República Dominicana ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Alianzas municipales están casi concluidas”

Más temprano, la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño dijo que las negociaciones sobre las alianzas a nivel municipal entre el PLD, FP y PRSD están “prácticamente concluidas”. La integrante del Comité Político del partido morado explicó que aunque en estos momentos esa organización se enfoca más en abordar el tema de las elecciones municipales, también “se han dado algunas pinceladas” sobre los comicios congresuales.