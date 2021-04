Padre de policía implicado en muerte de pareja: “Ellos actuaron bajo órdenes”

Manifestó que está sufriendo más que la familia de los fallecidos porque desde el día que pasó este hecho no duerme ni come

Villa Altagracia.- “Ellos actuaron bajo órdenes”, estas fueron las palabras de Ramón Castro del Rosario, padre de Antony Castro Pérez uno de los policías implicados en la muerte de los pastores evangélicos en Villa Altagracia.

“Estamos aquí y estoy indignado, los policías tienen una familia, no queríamos que esto pasara porque podría ser la familia de nosotros pero pasó, los errores se cometen y todos estamos expuestos”, aseguró Ramón Castro frente al Palacio de Justicia Villa Altagracia.

Le recomendamos leer:

Cuestionó el accionar del presidente, Luis Abinader, ya que entiende que en lugar de pedir la destitución de los involucrados, su deber fue enviarlos al Ministerio Público para que investigara el caso.

“Aquí es una vergüenza ser policía, si lo fuera y en estos momentos me dicen que hay un atraco, yo no iría porque me estoy exponiendo a que me maten y a que mi familia quede sin protección”, indicó.

Más noticias:

Lamentó que en este acontecimiento esté involucrado su hijo de 22 años. Aseguró que los familiares de los fallecidos y la iglesia tienen derecho a reclamar justicia, pero que antes de cometer alguna acción hay que investigar “si hay que destituirlo que lo hagan y si hay que darle su cárcel la coja”.

Ramón Castro del Rosario dijo que en el país se está actuando personal y no por lo que rige la ley. Expresó que los policías deben entregar las armas y dejársela a los delincuentes para que el jefe de Estado conozca cómo es que funcionan las cosas en el país.

Sobre el día del acontecimiento

Cuenta que “a esa gente la llamaron y le dijeron que había un carro los blanco, con el bumper quitado y que acaban de hacer un atraco en Bonao y darle un balazo a uno y vienen dándole seguimiento”.