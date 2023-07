Email it

HIGUEY. – Una pareja de esposos murió y su hijo menor de edad resultó gravemente herido en un triple choque en la carretera Jobo Dulce, próximo al taller de mecánica del Ayuntamiento Municipal de Higüey.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Zinny Carrasco Núñez de 33 años de edad y su esposo Juan Francisco Peña de 59 residentes en Higüey.

Carrasco, pereció en el lugar del hecho producto de las heridas y golpes que recibió con el impacto de la colisión, donde además resultaron herido de gravedad su esposo Juan Francisco Peña, quien luego murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia.

En el accidente también resultó herido Saidan Peña Carrasco de 9 años de edad, hijo menor de los fallecidos.

Los fallecidos y su pequeño se desplazaban a bordo de una jeepeta marca Changan, placa No. G637704, modelo UNI-T, color blanco, la cual era conducida por el hoy occiso Juan Francisco Peña, quien quedó atascado en el interior del vehículo, siendo rescatado por el Cuerpo de Bomberos y asistido por el 911, pero luego murió mientras recibía atenciones médicas.

Según el informe preliminar, señala que los vehículos involucrados en el choque fueron un camión marca International propiedad de la Empresa Coca Cola, placa No. L253444, modelo 4300, color rojo conducido por señor Félix Ramírez Reyes de 31 años de edad, residente en La Romana, el vehículo marca Toyota, placa No. L288004, modelo Hilux, color negro, conducido por el señor Manuel de Jesús De Peña Báez de 52 años de edad, residente en Higüey y la jeepeta marca Changan, placa No. G637704, modelo UNI-T, color blanco, conducida por señor Juan Francisco Peña.

Los heridos fueron trasladados de emergencia por unidades del 911 al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia en esa ciudad turística.

Mientras que el cuerpo sin vida de Zinny Carrasco fue levantado y trasladado a la morgue del Hospital Provincial, para fines correspondientes.

Al lugar del lamentable hecho acudieron las distintas autoridades y decenas de curiosos quienes presenciaban la tragedia.