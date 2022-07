Email it

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) valoró los esfuerzos del Ministerio de Interior y Policía por sanear el cuerpo del orden, dio su apoyo a las transformación que ejecuta mediante la reforma policial y confía en que toda la población la asumirá como suya.



“La gente en los barrios es afectada por la delincuencia, pese a que la mayoría es seria, la mejor uniformada no funciona si no hay combate a situaciones como la drogadicción, la criminalidad y nos alegra saber que este plan abarca todo esto”, expresó Leidy Blanco, coordinadora de la entidad.



Durante una reunión en la sede de PC, el ministro Jesús Vásquez Martínez, aseguró que esta será una nueva institución, que respete los derechos humanos, trabaje de la mano con la comunidad y que los agentes tengan buenos beneficios.



Citó que ahora tendrán más acceso a la formación universitaria, a préstamos para viviendas, a mejores servicios de salud, y en el caso de las mujeres sala de lactancia en el palacio policial, en la sede de las direcciones de la institución.



Expuso que recibirán capacitación continua, después del año de entrenamiento para ingreso y lamentó que en los últimos siete años, los seis meses reglamentarios de “centro” llegaran a reducirse a tres y hasta a uno.



“Por primera vez habrá estadísticas confiables, tecnología avanzada que permitirá denunciar robo de vehículos, ya no solo en el Plan Piloto y en Santiago y las mujeres víctimas de violencia tendrán una aplicación para reportarla”, informó.



El funcionario explicó que como parte del trabajo multidisciplinario, un movimiento cultural, artístico y deportivo irá a los sectores carenciados a promover esas disciplinas.



En tanto, Blanco indicó que el tema debe ser de preocupación de todos los sectores y que reconocen que exigían demasiado a un organismo vulnerable, olvidado por el Estado y sin credibilidad entre la población.