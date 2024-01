Delegados de los partidos políticos mantienen diferencias sobre una propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) para que se utilice una memoria USB como backup o copia de seguridad del sistema informático durante el proceso de elecciones del próximo mes.



Mientras el delegado técnico del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Arias, y los de partidos aliados favorecen la utilización del pendrive como respaldo de los datos del proceso de escrutinio y transmisión de los datos, los representantes de partidos como Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y otros, consideran que el uso de una memoria USB podría llevar inseguridad al proceso.



Sobre el uso de una memoria como backup o copia de seguridad, Arias indicó que el partido oficialista está de acuerdo con este procedimiento.



“Esta es una posición que ha traído el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes están de acuerdo en que se elimine el backup, pero quiero decirles que es verdad que es muy remoto el caso de que se pueda dañar el equipo, pero puede pasar y sin embargo con esta memoria USB que se utiliza como backup permanente de las acciones que se van a realizar arrojaría más seguridad con respecto a la digitalización de los resultados electorales”, dijo Arias.



La posición del delegado del PRM fue respaldada por el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, que entiende que si se produce un contratiempo y no se cuenta con copias de seguridad, podría producirse un contratiempo que afectaría la agilidad del proceso.



“Si hay alguna contingencia, hay que comenzar a hacerlo todo de nuevo. Nosotros creemos que el backup es positivo, que ninguna medida de seguridad por elemental que alguien la considere no hace daño al proceso electoral”, indicó Perdomo.



Julian Burgos, delegado del Partido Humanista Dominicano (PHD), consideró que el backup es sumamente necesario y que es un procedimiento de rigor.



“El director de informática aclaró perfectamente que esos USB están controlados y que se utilizarán única y exclusivamente en ese equipo y que bajo ninguna circunstancia se puede entrar otro USB que no esté certificado para el proceso”, dijo.



De su lado, Javier Ubiera, delegado de la Fuerza del Pueblo, dijo que introducir una memoria USB al proceso agregaría inseguridad y sugirió que ese elemento sea retirado, porque a su entender el backup natural en este proceso es el acta.



“Esa memoria lleva más inseguridad al escrutinio y transmisión de los datos, primero porque tienes un USB que va contenida en la valija el día de las elecciones, pero luego que todo sale de la Junta Central Electoral se va perdiendo el nivel de control y puede ser objeto de cualquier asunto malicioso”, dijo Ubiera.



Mesa técnica



La JCE celebró una de sus acostumbradas mesas técnicas con los partidos políticos para socializar con delegados técnicos de las organizaciones políticas el informe preliminar de la auditoría técnica que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos (EDET) de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024.



Además del informe de la auditoría, abordaron diferentes aspectos fundamentales del próximo proceso electoral, como es el cierre del padrón electoral en el exterior, los EDET, validaciones de oferta electoral, protocolo de contingencia de la trasmisión de resultados, los boletines electorales y las dos pruebas regionales realizadas durante los sábados 13 y 20 de este mes.



El director nacional de Informática, Johnny Rivera, indicó que se reforzará la capacitación de los técnicos de los recintos electorales.



En tanto que el director nacional de Elecciones, Mario Núñez, indicó que la JCE trabaja en la conclusión de la segunda fase de capacitación a miembros de Colegios Electorales.



La Mesa Técnica de la Junta Central Electoral volverá a reunirse con los representantes de las organizaciones políticas la próxima semana.



En el encuentro la JCE aclaró a los partidos algunos temas con respecto a la auditoría, ya que habían algunos hallazgos que los auditores entendían que no se habían cumplido, aunque el órgano electoral afirma que se cumplieron con los correctivos.

PRM verificará situación informática de JCE

El delegado técnico del PRM, anunció que su equipo técnico acudirá el próximo sábado a las 10:00 de la mañana a la JCE, para verificar todas y cada una de las situaciones que fueron expuestas en la auditoría de Capel. Asimismo, informó que los delegados analizaron, con la JCE, las debilidades informáticas luego de que el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, afirmó que las impresoras de la JCE se pueden hackear fácilmente.