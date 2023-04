El uso de la plantilla y traslado de urnas en los colegios electorales fueron los puntos más discutidos en la audiencia

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) realizó ayer su audiencia pública junto a los representantes de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas en socialización a la propuesta de resolución preliminar 34-2022, que dispone el procedimiento para la votación, escrutinio manual, escaneo y la transmisión de los resultados, la cual fue objetada.



Tras casi cuatro horas de reunión, a petición del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones, el órgano electoral otorgó un plazo de cinco días a todas las fuerzas políticas con el propósito de que puedan “sustentar” y hacer las observaciones técnicas y políticas a la pieza.



En vista de que la prórroga empezó a contar desde ayer mismo, los partidos políticos tienen hasta este jueves 20 del mes en curso a las 4:00 de la tarde para remitir sus propuestas vía secretaría general.



Así lo informó Román Jáquez, presidente de la JCE, luego de agradecer por las sugerencias a la iniciativa.



En el encuentro, realizado en el auditorio de la Junta, partidos objetaron el que sean trasladadas las urnas en los colegios electorales con los resultados, porque, según denunciaron, podría generar inseguridad. También mostraron desacuerdo con el tema del uso de la plantilla, que es el documento auxiliar que se utilizará para la anotación del resumen de los resultados de la votación por partido y por candidatos en cada colegio electoral. Ambos puntos fueron los más atacados.



Sugerencias PRM



Dionisio de los Santos, suplente delegado político ante la Junta y delegado ante la comisión de elecciones del PRM, consideró que debido a que el país cuenta con unos 14 mil escáneres y más de 17 mil colegios electorales, las mesas electorales con menos de 200 votantes compartan equipos; y que las que tenga más de 300 electores, se le asigne un escáner para transmitir los resultados.



Según justificó, no “podemos caer en inventos, cuando estamos a meses de las elecciones” de febrero del 2024 y a poco más de un año para los comicios de mayo próximo.



De igual manera, propuso que cuando el presidente del colegio electoral “cante en voz alta” la cantidad o resultado que se debe digitar, el digitador tenga que pronunciar lo que se conoce como “el eco”.



O sea, si el presidente dice un número, el digitador debe repetirlo antes de convertirlo en dato.



Al referirse a la plantilla (documento primario para pasar los resultados), dijo que es importante que la misma sea firmada por los miembros del colegio electoral y por los delegados de los partidos políticos acreditados en dicho colegio que deseen hacerlo.



Sobre la doble autenticación del equipo antes de proceder a la digitalización, consideró importante que el presidente del colegio electoral tenga una vía o llave electrónica para aperturar el proceso de manera conjunta con el operador del equipo.



El partido oficialista abogó, además, para que la Junta Central Electoral haga una auditoría general de los equipos y software, y lo socialice econ los partidos políticos; que a la relación de votación, una vez cuadrado el colegio, se le genere un código QR que contenga los resultados de los votos; que la Dirección de Informática de la Junta certifique los puntos o colegios electorales en donde hay o no conectividad para la transmisión de los resultados.



El PRM tiene otras observaciones que serán entregadas en el plazo de cinco días.



Observaciones de FP



Consciente de que el traslado de las urnas ya con los resultados puede generar desconfianza en los partidos, la Fuerza del Pueblo (FP) indicó que el órgano comicial cuenta con recursos suficientes para adquirir los equipos faltantes, al tiempo que llamó al Pleno a acelerar el paso en el montaje del proceso.



El partido verde, a través de su delegado Manuel Crespo, pidió que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la “IFS” hagan una auditoría a los equipos de escáneres.

PLD y PRSC quieren escrutinio automatizado

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insistió en que el conteo de los votos, además de manual, sea también automatizado. Esto luego de explicar al Pleno las vulnerabilidades y márgenes de error, voluntarios o no, que, a su juicio, presenta el conteo manual. “Yo pienso que existiendo tecnologías conocidas, practicadas, no hay necesidad de arriesgarnos a algo que no hay manera de que quede bien, que no deje dudas, que no genere centenares de impugnaciones”, sostuvo Danilo Díaz, delegado político ante la Junta. Comentó que el automatizado simplifica el proceso y hace posible que antes de las 8:00 de la noche se puedan transmitir resultados, que ayudarán a que la población esté en calma. El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) secundó al PLD en la propuesta. Además de los mencionados, agotaron un turno en la audiencia los representantes del PRD, PRSC, AP, DxC, PHD, MODA, FA, PLR, PQDC, entre otros.