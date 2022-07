A un mes y 20 días de que las autoridades policiales y militares iniciaran el patrullaje mixto por las barriadas del Distrito Nacional, los moradores aseguran que continúan los hechos delictivos.



Los lugareños contaron ayer a elCaribe que los agentes dispuestos para llevar seguridad a estos sectores barajan el ingreso al corazón de esos lugares, donde se refugian los delincuentes que mantienen a la población en un constante asedio.



En un recorrido por los barrios capitalinos La Puya de Arroyo Hondo, Cristo Rey, La Agustinita, Capotillo, 24 de Abril, Ensanche Espaillat, Luperón, Villa María y Las Cañitas, se constató con agentes que recorrían a bordo de motocicletas y camionetas las avenidas principales de estos sectores.



Ante este escenario, se concentra la mayor presencia de estos efectivos en las avenidas La Vega Real, Nicolás de Ovando, Padre Castellanos, en la Padre Ignacio Ozmee, así como en la Albert Thomas.



“Ellos (los policías) no se meten para los lugares oscuros, sólo están afuera, en lo claro y revisando, pero a aquellos que andan trabajando y están por la ley… ¿por qué ellos no se meten para el callejón de la 15?”, expresó Pedro de los Santos, quien vive en el barrio Villa María.



De los Santos, quien es motoconcho, comentó que en varias ocasiones ha sido requisado por los policías pese a que anda con todos sus documentos al día.



En ese contexto, hizo un llamado a los uniformados a enfocarse en “aquellos motoristas que se devuelven cuando ven que están revisando y no en uno que anda identificado y que acude a su llamado”.



Asimismo, Roberto Mañón, quien vive en el sector Las Cañitas, calificó como nulo el patrullaje en ese barrio.



“Yo no he visto ni policías ni militares por aquí… los callejones no se aguantan de noche”, contó.

Hace casi dos meses inició el patrullaje

El pasado dos de junio, el presidente Luis Abinader dispuso el operativo mixto en todo el territorio nacional como parte del plan Mi País Seguro en contra de la delincuencia. El mandatario advirtió a los que delinquen entregarse por las buenas y de forma pacífica, ya que serían perseguidos. Recalcó que este gobierno no va a aceptar una paz mafiosa”.