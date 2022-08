El recién designado ministro de Economía, Pavel Isa Conde, expresó este sábado que existe un discurso de odio y rechazo contra los migrantes.

“Creo que es contra los haitianos, por negros y por pobres, hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo y hay un profundo anti-haitianismo, que nuestro propio sistema educativo reproduce, hay un discurso inflamatorio que apunta en una línea racista y hay sectores que están apostando a eso, bajemos el tono y sentémonos a discutir”, expresó Isa Contreras.

El funcionario emitió estas declaraciones durante una entrevista en el programa Verdades Al Aire.

Precisó que existen dos vertientes, hay gente que tiene una preocupación legítima por la migración, esa debería ser la preocupación de todos, reclamarle y demandar al Estado una política migratoria más efectiva, de eso no hay duda y es inobjetable, pero que se incite al odio, rechazo y denigración a los migrantes, eso no debe ser el sustento de una buena política pública”.

En varias ocasiones, Pavel Isa Contreras hizo referencias a que incluso autoridades de los actuales y pasados gobiernos locales han manejado un “discurso inflamatorio”.

“El discurso inflamatorio no es sano, no es bueno, incluso autoridades del país, de ciertos gobiernos locales, lo que hace es inflamar a la población, pero eso no significa que no se deba reclamar una política y que el Estado tenga la obligación de aplicar una política migratoria mucho más rígida”, dijo,