La excoordinadora general del movimiento no partidista Participación Ciudadana, Leidy Blanco, sostuvo que con la conformación de la actual Cámara de Cuentas, el pueblo sintió niveles de tranquilidad y esperanza de que se contara con un organismo que cumpliría su rol de fiscalizar los fondos públicos.



Por tanto, expresó que es una pena que, a pesar del sentir que tenía el pueblo dominicano, esta Cámara de Cuentas pareciera que no entendió la responsabilidad que tenía sobre sus hombros.



Leidy Blanco ofreció estas declaraciones en el panel especial de CDN y elCaribe, en donde también participaron Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), actual coordinadora general de Participación Ciudadano, y Francisco “Pancho” Álvarez, excoordinador general de esa institución.



El veterano abogado, Pancho Álvarez, plantea que se necesita verificar el método que se utilizará para seleccionar a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, para no seguir incurriendo en los mismos errores que tradicionalmente han afectado al órgano fiscalizador del Estado.



“Y lo digo porque, cuando se eligió a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, todo el mundo pensó que teníamos una Cámara de Cuentas que no obedece a partidos políticos, que hará un trabajo técnico y objetivo”, manifestó Pancho Álvarez.



Sostuvo que, sin embargo, en la medida que se ha ido degradando el trabajo de la Cámara de Cuentas, han cobrado fuerza los rumores de que los miembros del pleno tienen preferencias políticas.



Por quiénes cambiarían los miembros de la CC



“El tema central aquí es, si van a cambiar los miembros de la Cámara de Cuentas, por quiénes lo van a cambiar, cuáles son los métodos que van a utilizar para asegurarse de que ninguno llegará con una agenda particular y una agenda de intereses partidarios o de otros intereses”, comentó.



Insistió en que no importa cuál sea la representación, en República Dominicana no puede haber miembros de la Cámara de Cuentas que obedezcan a intereses partidarios ni particulares.



El jurista considera, además, que se requiere una modificación a la ley para mejorar los mecanismos de gobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas. En este sentido, expresó su rechazo a que los miembros del Pleno de la institución tengan que ser evaluados cada dos años, cuando fueron elegidos por cuatro, por considerar que de esa manera están compelidos a obedecer las instrucciones que les lleguen. “Y si, por el contrario, a los dos años, les puede llegar una evaluación negativa. Siempre he estado opuesto a ese tipo de situación, porque les hace rehén de aquéllos que tienen que evaluarlos. Y eso es muy peligroso”, argumentó.



El trabajo colaborativo



Leidy Blanco amplía esta tesis expresando que los miembros de la Cámara de Cuentas necesitan generar mayores niveles de trabajo colaborativo, porque todo se concentra en el Pleno de esa entidad. “O sea, tú tienes un presidente de una Cámara de Cuentas y tienes un Pleno, pero, en la parte administrativa y ejecutiva de la Cámara, todas las decisiones que emanan de ahí tienen que ser autorizadas por el Pleno”, argumentó, a título de ejemplo.

Cree que procede la destitución del Pleno

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth Sánchez, manifestó que, tras las graves declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, de un presunto estado de ingobernabilidad y actuaciones contrarias a la ley, lo que procede es destituir a todos los miembros de ese pleno e iniciar un juicio político contra ellos, respetando el debido proceso de ley. Sin embargo, consideró que el gran problema estriba en determinar cómo elegirán a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y cuál sería el perfil de los candidatos.