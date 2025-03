El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, criticó el intercambio reciente entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández por la cantidad de obras que ha hecho cada uno en sus respectivos gobiernos.



Castillo dijo que el tema fundamental del país es la extendida crisis de Haití y la preservación de la integridad del territorio dominicano.



“En estos días, el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández, que debieron reunirse hace tiempo para presidir y auspiciar el Pacto de Nación para enfrentar el único verdadero gran problema que encaramos como nación, la crisis internacional de la desintegración de Haití y sus consecuencias sobre República Dominicana, y que penosamente no lo hicieron, están ahora invitándose recíprocamente a una alegre competencia de quién construyó más”, expuso.



Castillo extendió una invitación a ambos para tratar el referido tema.



“Yo me atrevo a invitarlos a ambos, con la cordialidad de los amigos, en nombre de una mayoría de dominicanos y dominicanas conscientes y preocupados sobre el destino de la nación dominicana, a que nos reunamos para discutir acerca de otros asuntos que son mucho más importantes que los planteados; y especialmente, para convenir y ejecutar consecuentemente lo acordado, si es que felizmente tienen el acierto y el desprendimiento de concertar en el mejor interés de la República. Y lo digo porque el pueblo dominicano está cansado de pactos grandilocuentes o de metas altas que no se cumplen”, subrayó.



Castillo afirmó que la convocatoria a ambos líderes, que han recibido la confianza y el mandato de representación del pueblo dominicano, sería para hablar con sinceridad y profundidad de la crisis de Haití “prolongada y agudizada con deliberación criminal, dentro de un plan de alta inteligencia y perversidad enorme”.



Insistió: “Aquí y ahora lo más importante es hacernos cargo de que la existencia de República Dominicana, su pueblo y sus derechos inalienables como nación y E stado, están en grave peligro, y que lo que más se precisa es una gran unidad nacional, más allá de los partidos y las posiciones ideológicas, de los intereses corporativos o de ocasión, cimentada en un recio y renacido sentimiento patriótico”.



Otro tema que afirmó el político que trataría en un encuentro Abinader-Fernández, es la creación de una nueva ruralidad como medio de evitar el colapso de la producción agropecuaria y del campo en general, con sus efectos destructivos. “Los caminos rurales productivos, su reconstrucción y mantenimiento -cerca de 18 mil km.- son mucho más importantes, en términos estratégicos, que todos los metros, pasos a desnivel, túneles, teleféricos y monorrieles que puedan construirse”, dijo.

Pide atención para los recursos marítimos

El dirigente político también considera un tema relevante para la agenda de debate es el de los recursos marítimos. “pese a estar formulada en un mandato constitucional, se encuentra totalmente ausente de la visión del liderazgo nacional, y quizás por eso tenemos las peores calificaciones en los últimos informes de Organización Marítima Internacional (OMI)”, afirmó Castillo en una carta abierta a ambos líderes políticos.