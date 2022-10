La Peña por un Mejor País, integrada por representantes de diversos sectores de la vida nacional, considera urgente la necesidad de que se apruebe una ley especial que atienda y proteja a las personas con autismo.



En una carta enviada al Congreso Nacional y a la sociedad en general, la agrupación manifestó que miles de familias viven en la República Dominicana situaciones muy difíciles, por no disponer de los medios ni de los recursos para atender adecuadamente a hijos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).



“Es inaplazable la necesidad de declarar de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario del TEA, creando una ley especial que atienda y proteja a las personas con esta condición”, expresó la entidad en la misiva que fue firmada por más de 200 de sus integrantes.



Dijo que mayormente las familias TEA están constituidas por madres solteras que carecen de lo básico, por lo que se necesitan políticas integrales para atender aspectos medulares que incluyan el diagnóstico, tratamiento, cobertura de salud, educación, empleo y recreación, sin dejar de lado el resguardo de sus derechos fundamentales.



Indicó que los gastos de los niños con autismo en el país pueden superar los 100 mil pesos al mes, en términos de cobertura de terapias adecuadas, alimentación, salud y educación, costos que son imposibles de cubrir hasta para aquellos que son de clase media.



Explicó que la condición suele manifestarse en déficit persistente en comunicación e interacción social, así como por patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. No obstante, destacó que todavía no ha sido determinado con certeza de manera científica si la afección podría responder a factores genéticos o ambientales.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo y sus diversas particularidades que están relacionadas con el desarrollo del cerebro, pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo no se diagnostica hasta mucho más tarde.



Sobre la normativa



En junio pasado los senadores Franklin Rodríguez, de San Cristóbal y Dionis Sánchez, de Pedernales, presentaron ante el congreso el proyecto de Ley que Regula las Políticas Públicas para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con TEA.



El senador Bautista Rojas Gómez preside una comisión bicameral que estudia el proyecto y este lunes realizarán una vista pública.

Algunas de las personas que firmaron la carta

Entre los firmantes figuran los empresarios, Carlos José Martí, Guillermo León, Carlos Manuel Bonetti, Lucile Houellemont, Rafael Bisonó Estrella, Juan Tomás Díaz, Miguel Roig, Laura Peña Izquierdo, Raymundo Haché, Paul Brugal, Víctor Miguel Pacheco Méndez y Ciro Cascella. También el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzman, el administrador del Banreservas, Samuel Pereyra y la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos.