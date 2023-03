El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, favorece la eliminación de cualquier aspecto que contenga una iniciativa legislativa que vaya en detrimento de la soberanía de la República Dominicana.



El funcionario habló en referencia al proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres, sometido al Senado el pasado 12 de diciembre.



Su reacción es ante la denuncia de sectores que entienden que en la pieza hay disposiciones que atentan contra la soberanía del país, cuando establece que las mujeres indocumentadas que se encuentren en estatus migratorio irregular no puedan ser deportadas ni sus familias en caso de ser víctimas de violencia.



“Con respecto a lo de la violencia contra la mujer, ¿y es que hay gente que se opone a que se castigue la violencia contra la mujer?…, pero si hay una disposición de esa ley que ellos (sectores) entienden atenta contra la soberanía nacional, lo que tienen es que plantearla en el Congreso y que la eliminen. Yo también estoy de acuerdo con que se elimine toda disposición que pueda atentar contra la soberanía nacional”, manifestó el servidor público al conversar con elCaribe.



Destino de proyecto sobre trata



Antoliano Peralta afirmó que la facultad de depositar nuevamente o no el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, “es una decisión que está en manos del presidente”.



Su respuesta fue ante la queja de entidades y ciudadanos que exhortan al presidente Luis Abinader a no reintroducir la polémica legislación, a la que consideran lesiva para la soberanía de los dominicanos.

Los denunciantes desfavorecen que el jefe de Estado retire la pieza con el objetivo de volverla a someter dentro de 45 días, luego de consensuarla.



Niega presidente dijera sometería proyectos “el 27 de febrero”



El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que el presidente Luis Abinader no ha dicho que sometería iniciativas de ley el pasado “27 de febrero” y aclaró que el mandatario planteó que “en los próximos días” se van a depositar varios proyectos de ley, entre ellos el de Agua; el que modifica la Contraloría; el que crearía el Ministerio de Justicia, entre otros.



No obstante, el pasado 23 de febrero la Presidencia de la República anunció a través de una nota de prensa: “Las sugerencias planteadas por los juristas serán ponderadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de cara al depósito de la pieza legislativa (sobre el Ministerio de Justicia) el próximo 27 de febrero por parte del presidente Abinader”.



También el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, fue uno de los funcionarios que anunciaron el sometimiento de iniciativas por parte del Ejecutivo el 27 de febrero; habló del proyecto de ley de Agua.



Antoliano Peralta recordó que el gobernante también precisó que en una segunda etapa depositaría un conjunto de propuestas para mejorar el sistema procesal penal en la República Dominicana, también de la Ley de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento (Ley 6132).



Asimismo, enfatizó que todo ello requiere terminar de hacer algunos ajustes, razón por la que buscan consenso con algunas de esas piezas.



Comentó: “El presidente dijo que en los próximos días, y será en los próximos días”.

Cree 30 días es mucho tiempo para la entrega

Al consultor jurídico del Poder Ejecutivo le pareció “mucho” tiempo el nuevo plazo de 30 días en que la comisión de periodistas y juristas entregará el borrador de sugerencia de reforma a la Ley 6132, sin embargo reconoció que la comitiva fue designada para ese tipo de trabajo y es la que define el tipo de política a seguir. “Ya el Poder Ejecutivo tiene una versión del proyecto de ley de libre expresión y difusión del pensamiento, pero estamos esperando la opinión de las personas… porque de qué vale que usted le lleve esto a la gente y que no escuche su opinión. Entonces, no hay que desesperarse”, expresó Antoliano Peralta. Tras no especificar la fecha en que el presidente someterá los pliegos legislativos pendientes, ponderó que cuando se ajusten los detalles que faltan, se anunciará con anterioridad. Sobre el proyecto del “código” de Agua anunciado por Alfredo Pacheco, titular de la Cámara Baja, como una de las iniciativas priorizadas por ese órgano en esta legislatura, Peralta dijo desconocer si el Congreso trabajará con “un código” (juntar varias iniciativas legislativas), pero que “si el diputado Pacheco lo dijo, él sabrá por qué”. El diputado Máximo Castro (PRSC) es proponente de dos iniciativas sobre el agua.