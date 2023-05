Santo Domingo,- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, dice que los gobiernos deberían incentivar, facilitándole informaciones, los trabajos de investigación como los que hacen las periodistas Nuria Piera, Alicia Ortega y Julissa Céspedes.

Persio Maldonado Sánchez aseguró que la idea de interceptar las conversaciones telefónicas de Nuria, cuyo trabajo todo el mundo lo sabe que, es una periodista de investigación que revela datos, la mayoría de las informaciones que maneja se la hacen llegar, y es posible que el Estado, el poder, ande detrás de la fuente que la veterana comunicadora pudiera tener.

Maldonado Sánchez criticó que los gobiernos creen que se cuidan cuando protegen a quienes hacen lo malo, y no son aliados de los que ponen al descubierto a las personas que incurren en esas inconductas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, recordó que los periodistas no dañan los gobiernos, y quienes si dañan las gestiones son los que están cerca del poder.

El presidente y director del periódico El Nuevo Diario reveló que, cuando le ha tocado conversar con presidentes, les dice que, más que de la prensa, de quienes deben cuidarse es de los que tienen cerca, porque son los que dañan los gobiernos.

“Esa es la verdad, no hay otra verdad, y los gobiernos no saben ser aliados, si yo fuera gobierno andaría dándole papeles a Nuria, es más, incentivaría a Nuria, Alicia Ortega y a Julissa Céspedes a que me investiguen la gente, incentivaría eso”, insistió el veterano periodista.