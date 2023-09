Migrantes haitianos deambulan desde hace décadas por América Latina y el Caribe, especialmente en la República Dominicana con la que comparten la isla La Hispaniola.



Huyen de la peor crisis política, económica y social de la historia reciente del país, con unas bandas que controlan gran parte del territorio haitiano y con problemas de desabastecimiento de ciertos alimentos, medicinas y productos básicos.



Para muchos nacionales haitianos su primera opción migratoria es la República Dominicana. Sin embargo, en las últimas semanas ha vuelto a hacerse visible que hombres, mujeres y padres con sus hijos han decidido retornar a su país, Haití, ante el conflicto que se ha generado entre ambas naciones por la construcción de un canal desde la parte haitiana de la isla para beneficiarse del caudal del río Masacre o Dajabón.



El éxodo hacia la nación vecina comenzó cuando el pasado 15 de septiembre, el Gobierno dominicano cerró los puntos de acceso de la frontera que divide ambos países, como censura por la construcción de un canal de riego que derivaría el agua del río Masacre hacia territorio haitiano.



La situación ha llevado a numerosos haitianos a no tener otra alternativa que regresar a su país: Familias enteras cada día llegan a los pasos fronterizos, ubicados en Elías Piña, Jimaní, Pedernales y Dajabón, con bultos, mochilas, sacos, fundas y otras pertenencias para volver a su país.



La mayoría de los extranjeros consultados indican que están regresando a su país debido al aumento de los operativos de la Dirección General de Migración (DGM) en territorio nacional para buscar personas indocumentadas.



Las autoridades dominicanas no han proporcionado hasta el momento cifras oficiales del éxodo, pero cada día es visible que en el noroeste de República Dominicana, en la frontera de Dajabón, está siendo el principal punto de salida del país desde que se decretó el bloqueo fronterizo.



En circunstancias normales, la salida de haitianos no llamaría a la atención, porque en Dajabón hay un trasiego importante de gente que cruza la frontera desde Haití y regresa en el mismo día, pero en la actual situación se trata de personas que residen hace tiempo en República Dominicana y que vuelven a su país con todas sus pertenencias.



Las áreas de la frontera están vigilada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), entre otras autorifades fronteriza.

Haitianos dicen regresan a su país por temor a ser repatriados.

La frontera ya lleva dos semanas cerrada

El presidente Luis Abinader informó hace dos semanas que a partir de las 6:00 del viernes 15 de septiembre, toda la frontera de República Dominicana, tanto terrestre como marítima y aérea, estará cerrada. El jefe de Estado precisó que, a pesar de la disposición, continúan las conversaciones con el Gobierno haitiano, al tiempo que recordó que el mismo gobierno del vecino país admitió tener problemas de control en su territorio.