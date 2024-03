Empresarios, promotores y productores artísticos y de eventos, pidieron al Gobierno reconsiderar restricciones a las fiestas públicas y privadas en las zonas de playa durante la Semana Santa.



En una rueda de prensa, varios empresarios y promotores de eventos aseguran que si se aplicaran esas medidas, dejarán de circular decenas de millones de pesos en las zonas de playa.



Los empresarios Elvis Santos, Alexander Puello, Chino Consuegra, José Antonio Aybar y Vladimir Muñoz, entre otros, afirmaron que ya han incurrido en gastos millonarios para organizar sus eventos, incluidos impuestos, permisología y contratación de técnicos y artistas.



Seguridad ciudadana



La medida del Gobierno de restringir las fiestas públicas o privadas durante el asueto de Semana Santa 2024, tiene como objetivo mantener el orden público durante la Semana Mayor y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo a los ciudadanos que se desplazarán a playas, ríos y balnearios.



“Acciones como estas son sobre la base de la incapacidad e ineficiencia del Estado dominicano de poder controlar masas. Aquí se hacen actividades masivas todas los días”, dijo el abogado José Martínez Brito, quien representa a las empresas dedicadas a organizar y promover eventos artísticos en distintas zonas del país.



Martínez Brito agregó que las medidas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, son discriminatorias, clasistas y atentan contra el derecho de la libre empresa.



“El control de las masas en los espacios públicos fuera del montaje de estas actividades, no le corresponde ni a los organizadores ni a los empresarios que montan esas actividades, la responsabilidad de cada uno de esos empresarios termina donde culmina el espacio que ha sido asignado para la actividad”, indicó.



El promotor José Antonio Aybar, del municipio Las Terrenas, deplora que las autoridades no les hayan notificado la medida con tiempo, porque desde hace meses tienen solicitados los permisos.



“Nosotros traemos cantantes extranjeros con contrato firmado e incluso ya se hicieron transferencias de dinero. En mi caso tenemos 80 habitaciones prepagas en Las Terrenas y resulta muy difícil para la economía del pueblo cancelar la actividad. Es algo que no solo nos afecta a nosotros sino a toda la economía de Las Terrenas, el Estado también se verá afectado con esta medida, ya que entre todas las compañías que hacemos eventos, movilizamos entre 400 o 500 millones de pesos en una Semana Santa”, dijo Aybar.



Vladimir Muñoz afirmó que tiene una inversión de 825 mil dólares para el fin de semana santo, en el montaje de un espectáculo en la zona turística de Juan Dolio.