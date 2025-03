El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, destacó la urgencia de modificar la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, señaló que la reforma es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica y lograr un país limpio y libre de basura.



Richardson explicó que la normativa actual presenta una falla de origen al establecer financiamiento para los puntos de transferencia y los destinos finales de los residuos, pero sin contemplar recursos para la recolección de los desechos.



Precisó que las alcaldías necesitan recursos para ofrecer un servicio eficiente de recogida de basura, y que esta modificación permitirá que cuenten con mayores fuentes de ingresos. “A ti, como ciudadano, lo que te preocupa es que te recojan los residuos de tu casa, de tu apartamento, de tu calle, de tu barrio, que el sector donde tú estés esté limpio y eso no se logra si no hay una atención por parte del Estado a las diversas alcaldías, tanto de municipios como de juntas municipales para que puedan atender servicios de recogida”, subrayó.



Sobre el impacto económico que tendrá esta modificación para las empresas, Richardson, quien también preside la Federación Iberoamericana de Municipios Verdes, enfatizó que mantener un país limpio tiene un costo y requiere la contribución de todos. “Tener un país limpio cuesta, y más cuando tú eres de los que más generan residuos, pues tu aportación tiene que ser en consecuencia con la cantidad de residuos que tú generas y también con la cantidad de recursos que manejas”, afirmó.



Señaló que la propuesta establece un pago de 30 pesos por ciudadano, lo que representaría una recaudación de aproximadamente 3,873 millones de pesos anuales, destinados a mejorar los equipos para la recogida de basura y otros servicios ciudadanos esenciales.



“Nosotros transportamos los residuos en equipos inadecuados. La flota vehicular para aseo urbano de todas las municipalidades es una flota antiquísima, con 25, 30 y 35 años de servicio, que cuando transita por las vías va tirando lixiviados; otros camiones versátiles a cielo abierto, que es más los desperdicios, los residuos que tira en las calles, en su camino a los vertederos, que a veces los propios que llegan al vertedero. Entonces necesitamos una flota moderna, como manda la ley”ó.



Considera que todos debemos aportar para tener un país medioambientalmente sano y limpio porque “los dominicanos merecemos tener un país sin basura”.



Richardson subrayó que esta reforma se enmarca en un proyecto país enfocado en el desarrollo nacional y como República Dominicana vive fundamentalmente del turismo, es urgente enfrentar esta situación porque la gente no va donde hay basura.

Fideicomiso Do Sostenible

Sobre el mecanismo de pago, indicó que la propuesta contempla que los cobros se realicen a través de la factura eléctrica utilizando el catastro de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).



Explicó que la administración de los recursos recaudados estará a cargo del Fideicomiso Do Sostenible, establecido por ley, que distribuirá los fondos a las alcaldías según la cantidad de habitantes.