En la vista pública exigieron que el aspirante sin partido político tenga un suplente electo en la misma boleta

La comisión especial de la Cámara de Diputados a cargo de la matriz legislativa para la postulación de candidaturas independientes realizó ayer su vista pública sobre la controversial normativa, en la que escuchó a 15 ciudadanos y representantes de entidades, 13 de los cuales se mostraron a favor de la implementación de la figura.



Los expositores, concentrados en el salón Hugo Tolentino Dipp del órgano congresual, exigieron al equipo legislativo presidido por Elías Wessin quitar “las trabas” en las propuestas de ley de candidaturas independientes que allí cursan y que dichas aspiraciones cuenten con los mismo requisitos y privilegios que los partidos políticos.



Entre las propuestas más destacadas en la consulta ciudadana figura que las candidaturas independientes tengan un suplente electo en la misma boleta; la eliminación del método D’Hondt; bajar el dos por ciento de firmas requeridas; ampliar los 30 días de plazo para la recolección de firmas; y que se permitan las alianzas entre los aspirantes sin partidos políticos.



Gerardo Quiroz, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), abogó por que de manera regulada una persona “común” pueda participar en los comicios mediante candidaturas independientes y “se le ponga la vara” igual que a los partidos políticos.



Isaías Ramos, representante del Frente Cívico y Social, planteó que las candidaturas independientes cuenten con un suplente electo en la misma boleta, que sustituirá al titular en el cargo ante su eventual ausencia. Sostuvo que la figura de sustitución existía en el país antes del 2010 y que puede ser restituida sin necesidad de una reforma constitucional; si hay voluntad política y respeto al principio democrático.



“De ese modo, si el titular no puede continuar, su reemplazo también habrá sido elegido por el pueblo. No se trata esto de un capricho, de una estrategia electoral; es una corrección moral y estructural”, subrayó.



Cree que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788/24 que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral para posibilitar las candidaturas mediante agrupaciones cívicas reconocidas ha marcado un antes y un después en la historia democrática de la República Dominicana, y que no se trata de una interpretación ambigua ni sugerencia académica.



“Es una declaración firme de que los ciudadanos dominicanos tienen derecho a postularse libremente como candidatos sin la tutela obligatoria de los partidos políticos”, manifestó.



Método D´ Hondt y alianzas



De su lado, Miguel Valoy, del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI), propuso que se puedan hacer alianzas entre candidatos independientes y eliminar el método D´Hondt.



El método D’Hondt es un sistema matemático utilizado para repartir escaños en sistemas electorales proporcionales, tales como en comicios legislativos (diputados al Congreso Nacional) y municipales (regidores de los ayuntamientos y vocales de los distritos municipales).



Antony Cabrera Torres, estudiante de la Universidad del Caribe (Unicaribe), favoreció que en la legislación electoral se erradique el método D’Hondt, porque la democracia no debe ser una fórmula matemática sino “voto a voto”, como –según resaltó- señala la Carta Magna.



Reducción de porcentaje y más



Por Patria Libre se pronunció Fernando Abreu, quien propuso reducir a un 1% el porcentaje de firmas que exige la Junta Central Electoral (JCE ) en el proyecto de ley para validar una candidatura independiente; mantener la digitalización del proceso; que el uno por ciento sea aplicado a nivel nacional, no en cada provincia; 18 meses para la recolección de firmas, no 30 días; y que si el Congreso Nacional tarda mucho en sacar la ley como ordena el TC, la Junta emita una resolución para reglamentar el proceso, a fin de que se lleve a cabo.



Tras promocionarse como un futuro presidente de la República Dominicana, Pedro Julio Abre, de Unidad Electoral Dominicana, planteó que las candidaturas independientes en las municipales solo se presenten con 200 votos; en los cargos congresuales, 500 votos; y en la presidencial, con un 0.5% de las votaciones y mediante ONG.



Piden retirar proyectos del Congreso y no pedir firmas como requisito



Federico Estrella, en calidad de ciudadano, pidió a los legisladores retirar del Congreso Nacional los tres proyectos de ley que están en la comisión especial, porque contravienen “a todas luces” la Constitución en el derecho de igualdad, en el derecho a elegir y ser elegible. Denunció que en la matriz de ley de las candidaturas independientes, alrededor de 8 o 10 artículos son totalmente desiguales con respecto a las candidaturas de los partidos.



Planteó que las candidaturas independientes deben acogerse sin firmas, “porque estaríamos en total desigualdad con los partidos”.



Reservas con la candidatura



Félix Noviciano, miembro del PLD, advirtió que la creación de las agrupaciones o entidades cívicas que ordena la Sentencia del TC va en contra de la Constitución en su artículo 216, porque esta le da el poder a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas.



El abogado constitucionalista, luego de poner otros ejemplos, ponderó que se necesitaría reformar las Ley Suprema y otras legislaciones para ser viable las candidaturas sin partidos. Advirtió, además, que la figura abre las puertas al transfuguismo político. Otro con su reserva sobre el tema fue Trajano Vidal Potentini, quien habló en representación del Colegio de Abogados (CARD).



Los seis puntos claros a expositores



Al inicio del encuentro, Elías Wessin presentó las reglas que serían aplicadas en la consulta ciudadana.

La comisión especial estableció que cada intervención tuviera una duración máxima de tres minutos; los ciudadanos debían inscribirse previamente; las intervenciones sean con respeto, sin interrupciones ni ataques personales, con un tono apropiado; aunque las opiniones expresadas no tengan carácter vinculante, serían tomadas en cuenta por la comisión en su informe y deliberaciones; la comisión podría suspender el uso de la palabra o retirar del salón a cualquier persona que altere el orden o falte el respeto; y las participaciones serían registradas por el equipo técnico y formar parte de un informe de conclusiones.



El equipo integrado por 23 diputados se reunirá el próximo lunes para ponderar las propuestas presentadas.



La comitiva está apoderada de dos piezas de ley para regular las candidaturas independientes: una remitida por la JCE y la otra por Wessin junto a dos colegas. La tercera iniciativa que estudia la comisión busca eliminar la figura, la sometió el diputado Rogelio A. Genao Lanza.

Anuncia someterá recurso ante el TC

Trajano Vidal Potentini, en representación del Colegio de Abogados, dijo que apoya las candidaturas independientes, sin embargo cuestionó “el mal de origen” del Tribunal Constitucional que hace inviable el que puedan existir unas candidaturas como señala la Carta Magna.



“Esa sentencia del Tribunal Constitucional ha tenido el inconveniente de que este tribunal se ha dado a la tarea en los últimos tiempos de no solamente operar como legislador negativo, extirpando lo que son una que otra norma, sino que ha planteado su calidad o su competencia lastimosa de legislador, en este caso positivo, y ha estado adicionando esto a una que otra sentencia, atando lo que son las facultades del Congreso”, sostuvo.



El jurista anunció que el próximo lunes someterá un recurso ante el TC para que la alta corte “vuelva a caminar sobre sus pasos y cambie ese precedente vinculante”, y le deje al Congreso el imperio de sus facultades, “que es desarrollar con arreglo, no a un cortapisa, no a integrar lo que es desnaturalizar la función de los partidos políticos como órganos constitucionales”.