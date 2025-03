En el marco de la conmemoración del Día Internacional de La Mujer, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) hizo un llamado de atención al Gobierno sobre lo que consideran una situación de inseguridad, violencia y acoso que viven hoy día las féminas en su entorno laboral y el trayecto, y citó al caso de la joven asesinada Paula Santana Escalante en su espacio de trabajo.



En una carta entregada ayer al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el colectivo recordó que en junio de 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio número 190 que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un mundo laboral libre de violencia y acoso, así como la recomendación para su implementación.



En el documento el movimiento señala que actualmente se desconoce el alcance de la problemática nacional, lo que imposibilita conocer cuántas mujeres han perdido o abandonado sus puestos de trabajo víctimas de violencia laboral y de acoso.



“La información al respecto emana de los periódicos, pero los diarios dominicanos solo dan cobertura a los casos más sonoros, sea por la gravedad de los hechos como es el caso de la trabajadora de 23 años Paula Santana Escalante, quien fuera sustraída, violada, golpeada y asesinada dentro de las instalaciones donde laboraba en febrero del 2024 o en su contraparte los casos que suscitan morbo, al implicar a funcionarios de la administración pública haciendo solicitudes de favores sexuales a sus subalternas, mayoría de estos casos no se traducen en condenas, porque los procesos son largos, lentos y victimizantes requiriendo una inversión en tiempo y recursos económicos no garantizados institucionalmente”, refiere.



El colectivo indica que la violencia o el acoso laboral sienta sus bases en la desigualdad en la relación de poder entre los acosadores y la víctima, sea por subordinación jerárquica laboral, económica, intimidación física entre otros factores. Señala que el acoso se extiende más allá de la violencia de género y el acoso sexual, incluyendo manifestaciones como: el acoso verbal, psicológico, discriminatorio, organizacional, acoso por aislamiento entre otras formas. “El acoso laboral es un fenómeno complejo, por lo que requiere una normativa específica y voluntad política para aplicarla, por eso demandamos que se cumpla el Convenio n° 190 de la OIT”, apunta.



De acuerdo con el MMT, pese a que la República Dominicana es miembro de la OIT desde 1955, no se observa desde el Ministerio de Trabajo una intencionalidad de hacer frente a la violencia y el acoso en el entorno laboral.

Protección laboral para las mujeres trabajadoras

El Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) afirma que el no cumplimiento del Convenio 190 de la OIT, deja a la clase trabajadora dominicana, en especial a las mujeres, en un estado de indefensión, al hacer alusión que “la muerte de Paula Santana Escalante pone en evidencia elementos de corrupción e impunidad y presenta los fallos del Ministerio de Trabajo en cumplir una de sus responsabilidades fundamentales: la Protección Laboral”.